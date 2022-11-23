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Министр экологии и губернатор открыли систему охлаждения коксового газа в Тагиле

Сегодня, 12:52
Фото: TagilCity.ru
В рамках нацпроекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК открылась новая установка закрытого типа для охлаждения коксового газа. Старт работе системы дали министр экологии РФ Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее технологическая вода после охлаждения газа попадала в градирню открытого типа. С запуском новой установки она станет охлаждаться в герметичном оборудовании и не будет контактировать с атмосферным воздухом. Кроме того, после очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве комбината. Таким образом, по заявлению ЕВРАЗ НТМК, выбросы в воздух сократятся на 176 тонн в год.

Новая установка охлаждения коксового газаНовая установка охлаждения коксового газа
Новая установка охлаждения коксового газаНовая установка охлаждения коксового газа
Новая установка охлаждения коксового газа
Фото: TagilCity.ru

Старт новой системе охлаждения дали министр экологии Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Символическая кнопка запустила новую установку и остановила работу градирни.

Запуск новой системы охлаждения коксового газа в Нижнем ТагилеЗапуск новой системы охлаждения коксового газа в Нижнем Тагиле
Запуск новой системы охлаждения коксового газа в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан — это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия — это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, — цены не имеет. Чистый воздух — бесценен, — отметил министр экологии РФ Александр Иванов
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Глава региона также отметил значимость реализации проекта «Чистый воздух».

Я вместе с тагильчанами сегодня радуюсь, что мы наконец скоро решим одну из наболевших проблем, которая волнует жителей. Это неприятные запахи, это количество выбросов, которые сегодня производит промышленные предприятия. Мы видим, что программа «Чистый воздух» начала работать. Сегодня оказывается поддержка в приобретении электротранспорта, заработали программы по очистке воды. Мы продолжаем работу с газификацией домов. Каждый шаг ложится копилку реализации программы «Чистый воздух», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, проект «Чистый воздух» был запущен в 12 промышленных городах России, в том числе и в Нижнем Тагиле, в 2019 году. Цель проекта — снизить совокупный объем выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. В недавнем времени реализацию «Чистого воздуха» продлили до 2026 года.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Александр Козлов#ЕВРАЗ НТМК#Чистый воздух
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