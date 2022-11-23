Министр экологии и губернатор открыли систему охлаждения коксового газа в Тагиле

Ранее технологическая вода после охлаждения газа попадала в градирню открытого типа. С запуском новой установки она станет охлаждаться в герметичном оборудовании и не будет контактировать с атмосферным воздухом. Кроме того, после очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве комбината. Таким образом, по заявлению ЕВРАЗ НТМК, выбросы в воздух сократятся на 176 тонн в год.