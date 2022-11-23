Новогодние корпоративы и фейерверк отменил мэр Верхней Салды

Градоначальник сообщил, что считает нынешнее время неподходящим для увеселительных мероприятий и растраты денег. Мэр выразил надежду на то, что его решение поддержат жители Верхней Салды.
При этом, отметил Игорь Сальников в социальных сетях, Новый год — это детский праздник, поэтому ледовый городок для маленьких свердловчан все-таки возведут. Находиться он будет на том же месте, где был ранее — по улице Ленина.
В 2023 году свердловский город не ограничится установкой снежных скульптур: будет залит крупный каток, в центре которого разместится нарядно украшенная сосна или ель. Также произведут монтаж горок и зоны для фотографий.