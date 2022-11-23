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Posted 23 ноября 2022, 07:32

Published 23 ноября 2022, 07:32

Modified 30 ноября 2022, 07:27

Updated 30 ноября 2022, 07:27

Пассажир иномарки погиб после столкновения с грузовиком на трассе под Первоуральском

23 ноября 2022, 07:32
Пассажир автомобиля Renault Logan погиб на трассе под Первоуральском в результате ДТП с грузовиком. Всего в салоне иномарки находились пять человек.

Сотрудники ГИБДД установили что 23 ноября утром на 320 км автодороги Пермь-Екатеринбург водитель 152 года рождения, управляя грузовиком Ford с полуприцепом, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой под управлением водителя 1959 года рождения. В результате пассажир, находившийся слева на заднем пассажирском сидении, скончался на месте, сообщили в УГИБДД Первоуральска.

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Установлено, что водителем грузовика оказался житель Омской области. Он привлекался к административной ответственности один раз. Штраф он оплатил. Мужчина рассказал, что не понял, как во время движения оказался на встречной полосе. 

Водитель и остальные пассажиры Renault не пострадали. Все они являются жителями Ревды.

Оба водителя были проверены на состояние опьянения. Они на момент ДТП оба были трезвы.

В ГИБДД напомнили, что водителям следует быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД, а также следить за состоянием автомобиля и не управлять им в утомленном или болезненном состоянии. Также не рекомендуется повышать скорость и нужно учитывать дорожные условия.

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#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Первоуральск#ДТП#Трасса#Грузовик#Погибшие#Авария
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