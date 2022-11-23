Установлено, что водителем грузовика оказался житель Омской области. Он привлекался к административной ответственности один раз. Штраф он оплатил. Мужчина рассказал, что не понял, как во время движения оказался на встречной полосе.

Водитель и остальные пассажиры Reno не пострадали. Все они являются жителями Ревды.

Оба водителя были проверены на состояние опьянения. Они на момент ДТП оба были трезвы.

В ГИБДД напомнили, что водителям следует быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД, а также следить за состоянием автомобиля и не управлять им в утомленном или болезненном состоянии. Также не рекомендуется повышать скорость и нужно учитывать дорожные условия.