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Пассажир иномарки погиб после столкновения с грузовиком на трассе под Первоуральском

Сегодня, 07:32
Пассажир автомобиля Reno Logan погиб на трассе под Первоуральском в результате ДТП с грузовиком. Всего в салоне иномарки находились пять человек.

Сотрудники ГИБДД установили что 23 ноября утром на 320 км автодороги Пермь-Екатеринбург водитель 152 года рождения, управляя грузовиком Ford с полуприцепом, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой под управлением водителя 1959 года рождения. В результате пассажир, находившийся слева на заднем пассажирском сидении, скончался на месте, сообщили в УГИБДД Первоуральска.

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Установлено, что водителем грузовика оказался житель Омской области. Он привлекался к административной ответственности один раз. Штраф он оплатил. Мужчина рассказал, что не понял, как во время движения оказался на встречной полосе. 

Водитель и остальные пассажиры Reno не пострадали. Все они являются жителями Ревды.

Оба водителя были проверены на состояние опьянения. Они на момент ДТП оба были трезвы.

В ГИБДД напомнили, что водителям следует быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД, а также следить за состоянием автомобиля и не управлять им в утомленном или болезненном состоянии. Также не рекомендуется повышать скорость и нужно учитывать дорожные условия.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Первоуральск#Авария#Погибшие#Грузовик#Трасса
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