Подростки из Казани закидали снежками Вечный огонь

ЧП случилось в парке имени Горького. Сделали это школьники, которым по 10 лет, пишет «Федерал Пресс».
Произошедшее видели случайные прохожие. Они возмутились этим действом. По их словам, 10 лет – довольно взрослый возраст для осознания своих действий. Они считают, что родители на научили ребят уважению.
Почему эти дети не стали бы кидать снежки в лобовое стекло машины. Потому что в лобовое стекло не кидать родители научили. Слишком дорого. А про Вечный огонь им не говорили, - сказали прохожие.
Известно, что сперва мальчики просто играли в снежки, а затем стали целиться в Вечный огонь. Цели они достигли. После этого ребят увезли полицейские в отделение. Там с ними провели беседу и отпустили домой.