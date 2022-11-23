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Подростки из Казани закидали снежками Вечный огонь

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
В Казани подростки потушили вечный огонь. Они закидали его снегом, после чего он потух.

ЧП случилось в парке имени Горького. Сделали это школьники, которым по 10 лет, пишет «Федерал Пресс».

Произошедшее видели случайные прохожие. Они возмутились этим действом. По их словам, 10 лет – довольно взрослый возраст для осознания своих действий. Они считают, что родители на научили ребят уважению.

Почему эти дети не стали бы кидать снежки в лобовое стекло машины. Потому что в лобовое стекло не кидать родители научили. Слишком дорого. А про Вечный огонь им не говорили, - сказали прохожие.
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Известно, что сперва мальчики просто играли в снежки, а затем стали целиться в Вечный огонь. Цели они достигли. После этого ребят увезли полицейские в отделение. Там с ними провели беседу и отпустили домой.

#Елена Озерова#Происшествия#Казань#Снежки#Подростки#Вечный огонь
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