Поликлиника ответит за падение бабушки, а директор школы в Тагиле избежала наказания

Управляющая компания «УО Стриганов» судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей. Журналисты TagilCity.ru разбирались, почему директор УК обратился в суд спустя два года и почему в деле фигурирует именно эта сумма.
Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку после падения 79-летней пациентки около здания медучреждения. Бабушка упала из-за гололеда. Она травмировалась. По словам очевидцев, лед не был посыпан песком.
Бывшая директор школы №70 на Вагонке в Нижнем Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей. Женщина фиктивно трудоустроила на работу свою родственницу и получала за нее зарплату.
Устаревшие полисы ОМС могут перестать действовать в Свердловской области. Всего их использует 33 тысячи жителей региона. Это те полисы, которые были выданы страховыми компаниями с середины 90-х до 2011 года.
Новые трамваи, которые появились в Нижнем Тагиле в рамках программы «Чистый воздух», запущены по маршрутам. Новые трамваи модели 71-412 начали поступать в Нижний Тагил в октябре этого года. Восемь из них появится в депо до декабря, остальные четыре — уже в следующем году.