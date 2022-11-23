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Поликлиника ответит за падение бабушки, а директор школы в Тагиле избежала наказания

Сегодня, 14:55
Фото: pixabay.com
Поликлиника проведет проверку после падения пациентки, а директор школы в Нижнем Тагиле избежала уголовного наказания. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 ноября.

Управляющая компания «УО Стриганов» судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей. Журналисты TagilCity.ru разбирались, почему директор УК обратился в суд спустя два года и почему в деле фигурирует именно эта сумма.

Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
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Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку после падения 79-летней пациентки около здания медучреждения. Бабушка упала из-за гололеда. Она травмировалась. По словам очевидцев, лед не был посыпан песком.

Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку из-за падения пациентки
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Бывшая директор школы №70 на Вагонке в Нижнем Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество на сумму более 200 тысяч рублей. Женщина фиктивно трудоустроила на работу свою родственницу и получала за нее зарплату.

Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество
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Устаревшие полисы ОМС могут перестать действовать в Свердловской области. Всего их использует 33 тысячи жителей региона. Это те полисы, которые были выданы страховыми компаниями с середины 90-х до 2011 года.

Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы
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Новые трамваи, которые появились в Нижнем Тагиле в рамках программы «Чистый воздух», запущены по маршрутам. Новые трамваи модели 71-412 начали поступать в Нижний Тагил в октябре этого года. Восемь из них появится в депо до декабря, остальные четыре — уже в следующем году.

В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты
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Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
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