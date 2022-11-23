Поликлиника ответит за падение бабушки, а директор школы в Тагиле избежала наказания

Новые трамваи, которые появились в Нижнем Тагиле в рамках программы «Чистый воздух», запущены по маршрутам. Новые трамваи модели 71-412 начали поступать в Нижний Тагил в октябре этого года. Восемь из них появится в депо до декабря, остальные четыре — уже в следующем году.