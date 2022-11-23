Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку из-за падения пациентки

Напомним, днем в понедельник 21 ноября 79-летняя жительница Нижнего Тагила упала у здания поликлиники №4, после этого у нее сильно распухло колено и отсутствовала чувствительность нежней части ноги, по данным очевидца, медик скорой предварительно диагностировал перелом. Ранее у женщины был установлен титановый протез колена.