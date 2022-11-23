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Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку из-за падения пациентки

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Главврач поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле Жанна Климова сообщила редакции TagilCity.ru о проведении служебной проверки после падения 79-летней женщины у здания медучреждения.

Администрация учреждения отмечает, что ей известен факт травмирования женщины, после падения на тротуаре у здания на Новострое. В рамках служебной проверки руководство поликлиники проверит видеозаписи камер наружного видеонаблюдения.

По словам жителя Нижнего Тагила, который помогал женщине до приезда врачей скорой помощи, на тротуаре у поликлиники № 4 21 ноября был гололед.

Ничего не было почищено, посыпки песком тоже не было, — утверждает очевидец.

Однако в медучреждении сообщают, что очистка тротуара ведется в ежедневном режиме.

Уборка территории проводится ежедневно, с использование реагентов, — сообщила редакции TagilCity.ru главврач Жанна Климова.

Напомним, днем в понедельник 21 ноября 79-летняя жительница Нижнего Тагила упала у здания поликлиники №4, после этого у нее сильно распухло колено и отсутствовала чувствительность нежней части ноги, по данным очевидца, медик скорой предварительно диагностировал перелом. Ранее у женщины был установлен титановый протез колена. 

Женщина сломала титановое колено на тротуаре у поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Жанна Климова#Поликлиника#Травмат#Перелом
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