Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку из-за падения пациентки

Администрация учреждения отмечает, что ей известен факт травмирования женщины, после падения на тротуаре у здания на Новострое. В рамках служебной проверки руководство поликлиники проверит видеозаписи камер наружного видеонаблюдения.
По словам жителя Нижнего Тагила, который помогал женщине до приезда врачей скорой помощи, на тротуаре у поликлиники № 4 21 ноября был гололед.
Ничего не было почищено, посыпки песком тоже не было, — утверждает очевидец.
Однако в медучреждении сообщают, что очистка тротуара ведется в ежедневном режиме.
Уборка территории проводится ежедневно, с использование реагентов, — сообщила редакции TagilCity.ru главврач Жанна Климова.
Напомним, днем в понедельник 21 ноября 79-летняя жительница Нижнего Тагила упала у здания поликлиники №4, после этого у нее сильно распухло колено и отсутствовала чувствительность нежней части ноги, по данным очевидца, медик скорой предварительно диагностировал перелом. Ранее у женщины был установлен титановый протез колена.