Прокуратура нашла финансовые нарушения при благоустройстве Екатеринбурга

Прокуроры нашли нарушения ещё на стадии закупок: была опубликована неверная документация. Также представители ведомства выяснили, что присутствовали нарушения сроков оплаты принятых работ, некачественное выполнение обязательств. Ещё, устанавливались договоры на бюджет, превышающий сумму выделенных лимитов.
Кроме того, муниципальное учреждение оплачивало работы, которые фактически не были выполнены. Претензии прокуроров были предъявлены не только административным служащим, но и выполнявшим заказ подрядчикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В отношении сотрудников «Городского благоустройства» завели административные дела.