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Пропавшего 9-летнего мальчика из Арамиля нашли в Екатеринбурге

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
9-летнего Арсения Ладейщиков из Арамиля нашли в Екатеринбурге 22 ноября примерно в 22:00.

Ребенок потерялся в Арамиле после того, как вышел из школы. Родители начали бить тревогу, когда школьник не дошел до дома. О пропаже мальчика объявил поисковый отряд волонтеров «ЛизаАлерт». Мальчика обнаружили родственники в Екатеринбурге.

Оказалось, что юный свердловчанин сел в автобус и проехал нужную остановку. Известно, что семья мальчика благополучная — «просто так получилось», передает слова добровольцев Е1.

Пропавший 1,5 месяца назад подросток найден в Екатеринбурге
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Ранее стало известно, что 17-летний пропавший подросток нашелся в столице Свердловской области. На поиски молодого человека затратили 1,5 месяца.

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