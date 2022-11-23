Пропавшего 9-летнего мальчика из Арамиля нашли в Екатеринбурге

Ребенок потерялся в Арамиле после того, как вышел из школы. Родители начали бить тревогу, когда школьник не дошел до дома. О пропаже мальчика объявил поисковый отряд волонтеров «ЛизаАлерт». Мальчика обнаружили родственники в Екатеринбурге.
Оказалось, что юный свердловчанин сел в автобус и проехал нужную остановку. Известно, что семья мальчика благополучная — «просто так получилось», передает слова добровольцев Е1.
Ранее стало известно, что 17-летний пропавший подросток нашелся в столице Свердловской области. На поиски молодого человека затратили 1,5 месяца.