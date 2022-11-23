Родители учеников из Екатеринбурга пожаловались на платную подготовку к ЕГЭ в школе

Такая претензия возникла у родителей учащихся школы №179 в Северке, пишет Е1.
По словам родителей, все школьные консультации к предстоящим экзаменам сделали платными. А не у всех есть возможность заплатить.
В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что педагоги готовят детей к ЕГЭ и ОГЭ на уроках. Платных уроков в школах быть не может.
Директор школы №179 Ольга Худякова отметила, что на уроках детей готовят к ЕГЭ бесплатно. Но есть и платные курсы по углубленной подготовке – на них можно записаться по желанию, и они производятся на платной основе.