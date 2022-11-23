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Родители учеников из Екатеринбурга пожаловались на платную подготовку к ЕГЭ в школе

Сегодня, 08:39
Фото: pixabay.com
Платная подготовка к ЕГЭ возмутила родителей школьников из Екатеринбурга.

Такая претензия возникла у родителей учащихся школы №179 в Северке, пишет Е1.

По словам родителей, все школьные консультации к предстоящим экзаменам сделали платными. А не у всех есть возможность заплатить.

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что педагоги готовят детей к ЕГЭ и ОГЭ на уроках. Платных уроков в школах быть не может.

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Директор школы №179 Ольга Худякова отметила, что на уроках детей готовят к ЕГЭ бесплатно. Но есть и платные курсы по углубленной подготовке – на них можно записаться по желанию, и они производятся на платной основе.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Школа#ЕГЭ#Подготовка
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