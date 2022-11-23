Сбер обнародовал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

“Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира”, – сообщил Герман Греф. Он добавил, что первыми лауреатами выбрали ученых, которые создали работы, определяющие вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Греф искренне поздравил победителей и пожелал им последующих успехов в научной деятельности.