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Сбер обнародовал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

Сегодня, 18:15
Фото: 1MI
На международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер назвал первых лауреатов своей ежегодной Научной премии.

Она учреждена для поощрения ученых, активно выполняющих научно-исследовательскую работу в РФ, которые вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы.

Сопредседателями комитета премии выступили Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, и Константин Новоселов, профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера, лауреат Нобелевской премии по физике, информирует tass.ru.

Все заявки на получение премии прошли независимую экспертизу, в которую вовлекли 392 ученых из России и из-за рубежа. На основе экспертизы ученые советы под руководством академиков РАН составили списки финалистов по каждой из номинаций. При этом итоговое решение о лауреатах 2022 года выносил комитет премии, куда включили академиков РАН и специалистов мирового уровня.

Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук, стал лауреатом премии в номинации “Физические науки”. Премию присудили за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, которые заложили перспективы дальнейших открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации “Науки о жизни” лауреатом стал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. Он открыл каталитическую функцию иммуноглобулинов в природе и создал методами комбинаторной химии и биологии искусственные биокатализаторы для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук, стал лауреатом номинации “Цифровая вселенная” – за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, которые открывают дорогу к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Каждому лауреату вручат 20 млн рублей.

“Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира”, – сообщил Герман Греф. Он добавил, что первыми лауреатами выбрали ученых, которые создали работы, определяющие вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Греф искренне поздравил победителей и пожелал им последующих успехов в научной деятельности.

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