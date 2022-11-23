Сиделку из Екатеринбурга отправили в психбольницу после избиения 95-летней бабушки

Женщина отправится в специализированное медучреждение, где будет проходить лечение. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, что в августе прошлого года стало известно об избиении сиделкой пожилой женщины, за которой та должна была присматривать. Избитая - ветеран труда, на ее теле были зафиксированы многочисленные ушибы.
Следствие тогда установило, что сиделка таскала старушку за волосы, била ногами и тапками по голове. В результате бабушку пришлось отвозить в больницу на лечение.
На сиделку тогда завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических страданий»).