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Сиделку из Екатеринбурга отправили в психбольницу после избиения 95-летней бабушки

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Сиделку из Екатеринбурга, которая избивала 95-летнюю бабушку, отправили в психиатрическую лечебницу. Экспертиза показала, что женщина не осознавала, что делает, так как страдает психическим заболеванием.

Женщина отправится в специализированное медучреждение, где будет проходить лечение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, что в августе прошлого года стало известно об избиении сиделкой пожилой женщины, за которой та должна была присматривать. Избитая - ветеран труда, на ее теле были зафиксированы многочисленные ушибы.

Следствие тогда установило, что сиделка таскала старушку за волосы, била ногами и тапками по голове. В результате бабушку пришлось отвозить в больницу на лечение.

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На сиделку тогда завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических страданий»).

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Сиделка#Избила#Психбольница
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