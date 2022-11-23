Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году

В 2021 году в Нижнем Тагиле скончалось 7 069 жителей. Это на 948 человек больше, чем в 2020 году, тогда умер 6 121 тагильчанин. При этом, прогнозное значение смертности в прошлом году составляло 5 043 человека. Одной из причин увеличения показателя стала пандемия коронавируса.