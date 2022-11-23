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Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
Снижение численности умерших жителей Нижнего Тагила прогнозируется в ближайшие три года.

В 2021 году в Нижнем Тагиле скончалось 7 069 жителей. Это на 948 человек больше, чем в 2020 году, тогда умер 6 121 тагильчанин. При этом, прогнозное значение смертности в прошлом году составляло 5 043 человека. Одной из причин увеличения показателя стала пандемия коронавируса.

Также, согласно данным администрации, в городе отмечается неудовлетворенность жителей качеством оказания медицинской помощи и существует острый дефицит узких специалистов, терапевтов и педиатров.

Однако с 2022 года смертность среди тагильчан, по прогнозу специалистов, начнет снижаться. К 2025 году она уменьшится на 15% (с 6 210 до 5 239 человек) и достигнет уровня 2018 года.

По словам Александра Егорычева, директора похоронного дома в Нижнем Тагиле, в городе действительно наблюдается тенденция по снижению смертности. В первую очередь он связывает это с тем, что многие люди с хроническими заболеваниями скончались в результате пандемии COVID-19.

Это действительный объективный прогноз. Очень важным фактором является то, что волна заболеваемости коронавирусом продолжалась достаточно долго, поэтому показатели смертности повысились. В прогнозе должны учитываться уровень вакцинации, оказание медицинской помощи и другие факторы, — рассказал TagilCity.ru Александр Егорычев.
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Нижний Тагил#Смертность#Статистика#Прогноз#Здоровье#Александр Егорычев
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