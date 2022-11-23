Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей

Осенью 2019 года жильцы дома № 32 по улице Аганичева решили сменить УК: сотрудничество с городской управляющей компанией имело свои нюансы, которые не устраивали жильцов. Выбор пал на молодого ИП — Стриганова Максима Сергеевича, объявление о котором увидели в газете.
Подумали, молодой, домов у него мало, приведет наш дом в порядок, — вспоминает старшая по дому №32 Светлана Глазырина.
Юрист Елена Ижетникова, специализирующаяся на судебных процессах в сфере ЖКХ, удивляется выбору жильцов.
Вообще, для меня удивительно было, что этот дом перешёл к данному управленцу, который в Тагиле мало известен, у него несколько общежитий, которые он толком не содержит. Соответственно, базы никакой нет. Он единственный в этой компании. Мне непонятно, как он получил лицензию, ведь её выдают, когда в УК должны числиться как минимум два электрика, два штукатура и два сантехника.
Проблемы с будущей управляющей компанией возникли еще до официального перехода, затянувшегося на полгода: то предыдущая УК не хотела отпускать, то в реестр объектов жилищного фонда не вносили. Пока шёл этот переходный период, управление домом предложила другая организация — «ЖЭУ № 1».
Мы подумали, раз мы полгода не можем перейти к Стриганову, как же мы будем потом с ним работать? — пояснила Светлана Глазырина.
Жильцы подошли к Максиму Стриганову с просьбой убедить ГЖИ не включать дом № 32 по Аганичева к нему в реестр. На что индивидуальный предприниматель ответил отказом, однако «палки в колеса» обещал не вставлять, вспоминает Светлана.
Максим Стриганов пояснил TagilCity.ru следующее:
Хорошие дома без боя никто не отдает, просто так дом не выбить из-под управляющей организации. К нам обратились жители с просьбой оказать содействие в смене УК. Суть в том, что я потратил на это 4 месяца точно: собрания, встречи с жителями, обмен информацией. Вместо слов благодарности старшая по дому вместе со своими единомышленниками сделали нам подлянку.
В декабре 2019 года дом всё-таки официально перешел к «УО Стриганов»: соответствующая запись появилась в реестре объектов жилищного фонда. О взаимодействии обе стороны конфликта вспоминают не без негатива. Старшая по дому вместе с жильцами сразу предупредила Максима Стриганова, что они будут уходить из-под его управления.
Работал он, знаете, не скажу, что супер. Была снежная зима — снега по колено у подъезда, дворник приходил редко, иногда только под вечер. На вопросы Стриганов отвечал: «А что, он должен каждый день приходить?». Странный молодой человек, — пояснила старшая по дому № 32 по улице Аганичева.
В свою очередь, Максим Стриганов уверен, что он, как директор управляющей организации, просто не успел себя проявить. Дом был под руководством «УО Стриганов» пробыл два месяца — декабрь 2019 и январь 2020 года.
Мне не дали вообще никакого времени проявить себя, то есть показать какие-то виды работ, сделать что-то существенное для дома, какие-то элементы благоустройства. Естественно, кое-что я успел сделать, но все это было в формате: я начинал делать, ко мне прибегали со словами «Не надо, зачем, для чего?». Из малого: поставил урны к подъездам, прожекторы повесил — в квартале было очень темно, сзади дом начал очищать. У них засоры были в доме, пробивали их.
По его мнению, даже за этот период он внес вклад в комфорт жильцов, работая в соответствии с приложением № 4 к договору управления, где регламентированы все виды работ («если что-то сломалось»). Говорит, что кое-где выходил и за рамки этого приложения.
При любом раскладе, что бы мы ни делали, нам каждый раз напоминали, что не намерены работать с нами и решили переходить к ЖЭУ № 1. Все были настроены пассивно, «как скажет старшая по дому, так мы и сделаем». Мы решили сдаться без боя, раз так пассивно участвуют в судьбе дома, готовы перейти в следующую управляющую организацию, хозяин — барин. А вот после этого уже начались все нюансы, — заявил Максим Стриганов.
Нюансы, о которых упомянул директор управляющей организации Максим Стриганов, это десятки исковых заявлений почти ко всем жильцам Аганичева, 32. Но прежде чем обратиться в суд, предприниматель призывал жильцов выплатить долги по квитанциям, которые, по словам жильцов, они не получали.
К тому моменту ряд жильцов дома в лице Светланы Глазыриной обращались к директору УК с просьбой пояснить, за что именно им нужно платить. В частности, жильцы хотели погасить плату по СОИ — содержание общедомового имущества. У жильцов не было ни платёжных квитанций, ни договора обслуживания на дом на руках, ни понимания, куда были потрачены средства в целом.
Я спрашивала, куда были потрачены деньги на текущий ремонт, ничего мне не было отдано. У меня на руках даже нет договора, как у старшей по дому, он мне ксерокопию не дал. Я даже не знаю, что он в него внёс. Когда мы заключали договор, мы попросили, чтобы была единая счёт квитанция РЦ Урала. Он нам обещал, что это будет в договоре. Он ни договора, ничего не предоставил. За два месяца он не отчитался, куда были потрачены деньги, — рассказала старшая по дому.
Несмотря на просьбы жильцов о единой квитанции РЦ Урала, «УО Стриганов» вставляли счета через «РИП». Однако квитанции до получателей не доходили. Как разъясняли жильцам в «РИП», разносом квитанций они не занимаются, а раскрывать сведения о долгах — не имеют права.
Начисления он производил через ООО «РИП», у которых неоднократно проводились выемки документов, привлекались неоднократно к уголовным делам. Со слов жильцов сторонних, что стало известно, что они обращались в «РИП», чтобы им выставили счет. Но квитанций не последовало. Пришёл интересный ответ от РИПа, разносом квитанций они не занимаются. Хотя в исковом заявлении Стриганов уверяет, что у него договор с РИПом, выставлением квитанций. Никаких подтверждений нет, о том, что он развешивал объявления на дом. Ничего нет, — говорит юрист Елена Ижетникова.
Максим Стриганов уверяет, что все жильцы были уведомлены о необходимости оплаты квитанции за два месяца обслуживания «УО Стриганов». Квитанции приходили своевременно, пояснил он.
Мне бессмысленно недособирать оплату за свои услуги. Было неоднократное уведомление, некоторые жильцы заплатили. Других мы уверяли: «Руки сейчас не доходят, а как дойдут — мы взыщем с вас деньги через суд». На что Светлана Александровна любезно расклеивала объявления с просьбой не платить Стриганову, вплоть до обвинения в мошеннических схемах. Не буду говорить, какие кляузы на подъездах развешивала. Суть в том, что это портило мой имидж, подрывало репутацию. Я не стал доводить это до полиции, до судов, — уверяет Стриганов.
Спустя два года — в мае 2022-го — когда дом № 32 уже забыл о предыдущей УК, жильцы получили копии судебного приказа от мировых судей. Почти со всех экс-управленец намеревался взыскать не только задолженность за коммунальные услуги и пени за два года, но и плату за юридические услуги и госпошлину.
У некоторых жильцов задолженность доходила до 800 рублей, плюсом 4 500 рублей на оплату юридических услуг и около 600 рублей — пени. Многие жильцы оплатили все предъявляемые суммы, лишь бы не ходить по судам и не портить себе нервы. Однако для некоторых вопросы справедливости — на первом месте.
Редакции TagilCity.ru сообщили, что после этого процесса в суд вышли 28 квартир (всего в доме — 80), все остальные жильцы оплатили. Судья постановил помимо основного долга и пени (у каждого индивидуально) выплатить 1500 рублей юридических расходов и госпошлину в размере 200 рублей.
Дела, в которых оплата юридических услуг в три раза больше суммы задолженности, это нелогично. Если жильцы будут оплачивать сумму задолженности, без пеней, без юридических услуг, они фактически признают эти исковые требования, и с них это благополучно взыщут. Такое у нас законодательство, — уверена юрист.
Жильцы дома вправе оформить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Такой предстояло оформить и на Аганичева, 32, но по некоторым причинам, в том числе, из-за продолжительности совместной работы, оперативно это сделать не удалось.
На всех домах у меня прямые договоры. У «Водоканала» есть в силу законодательства право отсрочки на три месяца. За это время он выставил мне как управляющей организации счет, будто бы я всю воду потреблял самостоятельно. По логике вещей он должен сделать перерасчёт ХВС и перевыставить это на жителей. А «Водоканал» пользуется этим правом и выставляет гигантские счета, с расчетных счетов выдергивает деньги. Наша задача — взыскать эти средства с жителей, — пояснил Максим Стриганов.
Вообще, для Максима Стриганова эти судебные процессы стали делом принципа.
Есть определенный принцип, что мы вышли на суды. Мне не понравилась кляуза против меня, порча репутации. Через суд ваши долги можно взыскать, заодно вам показать, что вы были неправы. С вас нет принципа потратить на госпошлину 200 рублей, на составление судебного приказа минимум 1500, чтобы взыскать 48 рублей. Вам показали, вас проучили. Вы в два горла кричали, что не нужно платить Стриганову, — говорит Стриганов.
Но уместно ли это дело принципа? По словам Светланы Глазыриной, в доме есть пенсионеры, которые из-за ситуации и долгом по ЖКХ лишились льгот. Есть женщина — многодетная мать, которая в одиночку поднимает шестерых детей.
Следующая встреча «УО Стриганов» в суде будет с жильцами, которые не хотят добровольно платить долги перед «Водоканалом», говорит Максим Стриганов. Он также уверяет, что эти судебные процессы подтолкнут жильцов вовремя погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией.
Вот почему жители взбунтовались: «А что вы нам выставили по 48 рублей?». Госпошлина 200 рублей в суд, а выходим в суд из-за 48 рублей. Извините, кому надо было, тот пришёл, с тем мы урегулировали все разногласия. А вы сейчас, когда дело дошло до суда, когда жареным запахло, когда судья выносит решения в пользу УК, засуетились, пытаясь погасить образовавшуюся задолженность.
Дело принципа и у некоторых жильцов. По словам юриста Елены Ижетниковой, они пойдут в апелляцию. Специалист поделилась, что на судебном процессе судья не советовала этого делать, что, по мнению Елены, некорректно. «Это право гражданина — обращаться или не обращаться».
Мы решили попробовать апелляцию. Я понимаю, может, всё и в рамках закона, статью 100 ГПК РФ никто не отменял и возмещение судебных издержек предусмотрено законом, но не в тех случаях, когда идёт злоупотребление правом, в данном случае со стороны Стриганова. Видимо, дом от него отказался — он обиделся. Это как месть. Интересно, довести это всё до конца. Мы не можем предположить, какой будет результат апелляции. Этот вопрос принципиальный уже для меня, сферу ЖКХ я знаю не понаслышке, работала в УК, мы пойдём дальше, но пока перспективы 50/50, — говорит юрист.