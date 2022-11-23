Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей

К тому моменту ряд жильцов дома в лице Светланы Глазыриной обращались к директору УК с просьбой пояснить, за что именно им нужно платить. В частности, жильцы хотели погасить плату по СОИ — содержание общедомового имущества. У жильцов не было ни платёжных квитанций, ни договора обслуживания на дом на руках, ни понимания, куда были потрачены средства в целом.