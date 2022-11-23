Три уголовных дела завели за ложные доносы на жительницу Нижнего Тагила

Предположительный ложный донос совершила 37-летняя тагильчанка из Дзержинского района, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Возбуждено три уголовных дела по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).
Известно, что в начале весны тагильчанка несколько раз обратилась в полицию с требованием судить ее знакомого. Она утверждала, что мужчина украл у нее ювелирные украшения.
С ее слов, мужчина якобы потребовал от нее отдать ему золотые серьги и кольцо. Испугавшись, женщина отдала украшения. Их она оценила в 50 тысяч рублей.
Также женщина настаивала, что через несколько дней этот же знакомый «насильно срезал с пальца кусачками кольцо с камнем», стоимостью 28 тысяч рублей. Также она рассказала об еще одном случае, когда мужчина отнял у нее золото стоимостью почти 15 тысяч рублей.
Полицейские опросили предполагаемого похитителя. Он рассказал, что с женщиной знаком полтора года. Они вместе любили выпивать. А однажды женщина попросила друга отнести в ломбард свои ювелирные украшения под своим паспортом, так как свой она якобы потеряла. Мужчина согласился помочь ей и относил ювелирные изделия.
Сама женщина отказалась объяснять, зачем обманула полицейских. О том, что ложные доносы — уголовно наказуемы, она была предупреждена.