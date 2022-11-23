Три уголовных дела завели за ложные доносы на жительницу Нижнего Тагила

Также женщина настаивала, что через несколько дней этот же знакомый «насильно срезал с пальца кусачками кольцо с камнем», стоимостью 28 тысяч рублей. Также она рассказала об еще одном случае, когда мужчина отнял у нее золото стоимостью почти 15 тысяч рублей.