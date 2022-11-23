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В боях за город Луганской народной республики погиб военный из Сухого Лога

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI
Игорь Тимухин из Сухого Лога воевал на специальной военной операции ВС РФ и погиб под городом Сватово, ЛНР.

Молодой человек появился на свет летом 1999 года в селе Курьи. Школьное образование получал в СОШ № 4. Служил в армии с 2018 по 2019 год, после чего пошел работать шихтовщиком в «ФОРЭС» в Сухом Логе. В феврале 2021 года Игорь сыграл свадьбу.

Игорь Тимухин
Фото: Администрация Сухого Лога
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Выполнять боевой долг мужчину призвали 29 сентября. Со слов родных, участие в активных действиях военных подразделений начал принимать со 2 октября. На СВО служил в качестве командира миномета минометной батареи.

Последнюю весть о жизни и здоровье Игоря жена получила 21 октября, позже связь пропала. Смерть настигла военнослужащего, предполагает пресс-служба администрации Сухого Лога, 31 октября вблизи Сватово.

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Панихида и похороны Игоря Тимухина пройдут в доме культуры «Кристалл» 23 ноября с 14:00 до 15:00

#Анна Варнакина#Происшествия#Операция на Украине#Сухой лог#Военные#Смерть#Военнослужащие#ДНР и ЛНР
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