В боях за город Луганской народной республики погиб военный из Сухого Лога

Молодой человек появился на свет летом 1999 года в селе Курьи. Школьное образование получал в СОШ № 4. Служил в армии с 2018 по 2019 год, после чего пошел работать шихтовщиком в «ФОРЭС» в Сухом Логе. В феврале 2021 года Игорь сыграл свадьбу.