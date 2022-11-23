В боях за город Луганской народной республики погиб военный из Сухого Лога

Молодой человек появился на свет летом 1999 года в селе Курьи. Школьное образование получал в СОШ № 4. Служил в армии с 2018 по 2019 год, после чего пошел работать шихтовщиком в «ФОРЭС» в Сухом Логе. В феврале 2021 года Игорь сыграл свадьбу.
Выполнять боевой долг мужчину призвали 29 сентября. Со слов родных, участие в активных действиях военных подразделений начал принимать со 2 октября. На СВО служил в качестве командира миномета минометной батареи.
Последнюю весть о жизни и здоровье Игоря жена получила 21 октября, позже связь пропала. Смерть настигла военнослужащего, предполагает пресс-служба администрации Сухого Лога, 31 октября вблизи Сватово.
Панихида и похороны Игоря Тимухина пройдут в доме культуры «Кристалл» 23 ноября с 14:00 до 15:00