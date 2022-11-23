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В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты

Сегодня, 13:45
Фото: TagilCity.ru
Новые вагоны, которые появились в Нижнем Тагиле в рамках программы «Чистый воздух», официально запущены по трамвайным маршрутам города.

Новые трамваи модели 71-412 начали поступать в Нижний Тагил в октябре этого года. Восемь из них появится в депо до декабря, остальные четыре — уже в следующем году. Вагоны были приобретены в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Выделено на них 832 млн рублей.

Сегодня, 23 ноября, часть полученных трамваев после проведения всех необходимых юридических и технических процедур отправилась в первый рейс. Их работу оценили министр экологии РФ Александр Козлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Запуск новых трамваев в Нижнем ТагилеЗапуск новых трамваев в Нижнем Тагиле
Запуск новых трамваев в Нижнем ТагилеЗапуск новых трамваев в Нижнем Тагиле
Запуск новых трамваев в Нижнем ТагилеЗапуск новых трамваев в Нижнем Тагиле
Запуск новых трамваев в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Мы посетили одно из муниципальных предприятий, которое получило поддержку в рамках национального проекта — средства на обновление трамвайного парка. Это важно, потому что электротранспорт вносит свой вклад в уменьшение вредных выбросов в атмосферу, так как заменяет автотранспорт. Еще посетим котельные, которые будут модернизированы, проедем, посмотрим жилой фонд. Больше двух тысяч домов в ближайшие несколько лет мы планируем перевести с печного на газовое отопление в Нижнем Тагиле. Я вижу, что динамика в городе хорошая, все находится под контролем, самое главное сейчас ее не отпускать, — отметил Александр Козлов после поездки.

Владислав Пинаев в свою очередь подчеркнул, что в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Экология» и другие не менее важные мероприятия:

Сегодня ведется очень плотная работа и по газификации — получение с нового года субсидий в размере 225 тысяч рублей. Это достаточно большая сумма. Это новые трамваи, которые сегодня уже вышли на городские маршруты. Это капитальный ремонт котельных. Но самое главное — это очистка нашего питьевого источника — Черноисточинского водохранилища.

Напомним, в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК открылась новая установка закрытого типа для охлаждения коксового газа. Старт работе системы дали министр экологии РФ Александр Козлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр экологии и губернатор открыли систему охлаждения коксового газа в Тагиле
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#Анна Григорьева#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Владислав Пинаев#Александр Козлов#Трамвай#Чистый воздух
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