В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты

Новые трамваи модели 71-412 начали поступать в Нижний Тагил в октябре этого года. Восемь из них появится в депо до декабря, остальные четыре — уже в следующем году. Вагоны были приобретены в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Выделено на них 832 млн рублей.