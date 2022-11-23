В Сочи с 1 декабря пройдет II Конгресс молодых ученых

В числе основных тематических треков: климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через десятилетие, природоподобные технологии, развитие образования в сфере инженерии и математики, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в развитии искусственного интеллекта. Кроме того, на конгрессе подведут итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги, участники обсудят сотрудничество России и АСЕАН по этим вопросам.