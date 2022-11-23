В Сочи с 1 декабря пройдет II Конгресс молодых ученых

Один из организаторов – Фонд Росконгресс. Информационным партнером мероприятия выступает холдинг 1MI.
“Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, – время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей – именно они составляют основную аудиторию конгресса”, – отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом сообщает newsnn.ru.
По заявлению зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, программа конгресса включает в себя свыше 100 мероприятий, в которых примут участие представители науки из России и еще 40 стран мира. По словам Чернышенко, активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса является существенным вкладом в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности России, которые поставлены президентом страны.
На конгрессе соберутся молодые ученые, победители конкурсов и обладатели грантов из РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других государств, а также профильных международных организаций и институтов поддержки науки и образования.
Гости конгресса сфокусируются на вызовах для науки в новых геополитических условиях, путях достижения научной и технологической независимости, приоритетах в научно-технологическом развитии, а также на инициативах Десятилетия науки и технологий в РФ, перспективах международного научно-технического сотрудничества, стратегиях взаимодействия науки с обществом.
В числе основных тематических треков: климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через десятилетие, природоподобные технологии, развитие образования в сфере инженерии и математики, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тренды в развитии искусственного интеллекта. Кроме того, на конгрессе подведут итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги, участники обсудят сотрудничество России и АСЕАН по этим вопросам.
В программе также предусмотрены разноформатные и разноуровневые события. Речь идет о панельных дискуссиях и паблик-токах, питч-сессиях и мастер-классах, круглых столах и других мероприятиях на площадках-спутниках.