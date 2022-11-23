TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель грузовика и инспектор ГИБДД устроили скандал на дороге в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:24
Фото: 1MI
Конфликт разгорелся 9 ноября на улице Черных. Водитель «Газели» и сотрудник автоинспекции устроили скандал: автор видео уверяет, что полицейский ругался матом и обижался, а правоохранитель — что автомобилист из Нижнего Тагила первым начал вести себя неуважительно.
Машина ГИБДД гналась за мотоциклом и столкнулась с «Ладой» в Каменске-Уральском
Узнать подробнее

Илья (так зовут человека, опубликовавшего видеозапись) уверяет: сотрудник госавтоинспекции превышал полномочия и хамил. С его слов, сначала грузовик остановили, затем правоохранитель приблизился для проверки авто, забрал документы мужчины и ушел без объяснений. Также полицейский, якобы, матерился.

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила прокомментировал возникшую ситуацию изданию TagilCity.ru. Полицейские утверждают, что гражданин долго не мог найти страховку, из-за чего дорожный инспектор попросил продолжить поиск документов, а сам отправился выполнять план-задание. После этого водитель «Газели» инициировал словесную перепалку, затем обратился с заявлением в дежурную часть.

Читайте также:
ГАЗель налетела на трос эвакуатора и врезалась в авто ГИБДД на Серовском трактеЖитель Екатеринбурга обвинил сотрудников ГИБДД в избиении и удушенииВ Екатеринбурге экс-сотруднику ГИБДД грозит 8 лет за взятку в 30 тысяч рублей
В данный момент по данному факту проводится внутренняя проверка, — сообщил отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru.
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Конфликт#Инспектор ГИБДД
Подпишитесь
Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
Вчера, 14:06
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Сегодня, 10:39
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Сегодня, 14:30
В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты
Сегодня, 13:45
Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:08
Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы
Сегодня, 13:04