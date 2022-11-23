Водитель грузовика и инспектор ГИБДД устроили скандал на дороге в Нижнем Тагиле

Илья (так зовут человека, опубликовавшего видеозапись) уверяет: сотрудник госавтоинспекции превышал полномочия и хамил. С его слов, сначала грузовик остановили, затем правоохранитель приблизился для проверки авто, забрал документы мужчины и ушел без объяснений. Также полицейский, якобы, матерился.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила прокомментировал возникшую ситуацию изданию TagilCity.ru. Полицейские утверждают, что гражданин долго не мог найти страховку, из-за чего дорожный инспектор попросил продолжить поиск документов, а сам отправился выполнять план-задание. После этого водитель «Газели» инициировал словесную перепалку, затем обратился с заявлением в дежурную часть.
В данный момент по данному факту проводится внутренняя проверка, — сообщил отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru.