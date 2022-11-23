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Жители Свердловской области получат новые детские пособия в 2023 году

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
В новом году в России, в том числе в Свердловской области, появятся дополнительные выплаты на детей. А уже существующие выплаты проиндексируют на уровне инфляции.

Какие выплаты на детей появятся в 2023 году, а также кто имеет право на детские пособия.

Пособие получат семьи с детьми, которым еще нет 18 лет. С 1 января 2023 года новое пособие смогут получить семьи с низким доходом. Рассчитывать на него можно будет, если доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В расчет будет браться и наличие движимого и недвижимого имущества, заработок от вкладов в банках и т.д.

Сумма выплат будет разной – от половины от прожиточного минимума до полной его суммы. В среднем по стране сумма выплат составит 7, 10 или 14 тысяч рублей.

Новое пособие станет заменой региональных выплат. Обязательной для всех станет выплата на третьего ребенка. Всех можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на всех. Мера затронет около 10 млн детей. На эти цели потратят 1,7 трлн рублей. 

Пособия по беременности и родам в 2023 году

С нового года пособия беременным женщинам, которые встанут на учет, находясь на раннем сроке, будут положены вне зависимости от того, работает женщина или нет. Критерием для будет лишь уровень доходов ниже прожиточного минимума. Наибольшая сумма пособия - 383,2 тысячи рублей. Если родится двойня или тройня, женщина сможет рассчитывать на более чем 530 тысяч рублей.

Разовые выплаты на только что родившихся малышей получают все семьи в срок до 10 дней после обращения за ними. С нового года выплата увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей. Супруги мобилизованных граждан получат доппособие в размере 14 тысяч рублей.

Выплаты на детей в возрасте до 3 лет в 2023 году

В новом году семьи смогут рассчитывать на следующие пособия:

  • по беременности и родам;
  • ежемесячная выплата на детей в возрасте до 1,5 лет;
  • пособие малообеспеченным семьям на детей в возрасте до 3 лет;
  • маткапитал;
  • дополнительные пособия от регионов;
  • ежемесячное пособие детям мобилизованного до 3 лет.

Детские пособия с 3 до 7 лет в 2023 году

Малоимущие семьи с детьми, находящимся в возрасте 3–7 лет в 2023 году смогут получить пособия в размере половины или полной суммы от регионального прожиточного минимума. Окончательная сумма зависит от заработка семьи и имущества, которым она владеет.

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Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет, могут рассчитывать на единовременное пособие к первому дню осени. В прошлом году оно составило 10 тысяч рублей, но выплачивалось только жителям новоприсоединенных к РФ территорий.

Пособия на детей с 8 до 17 лет

Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать аналогичным образом, что и выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Сумма выплат – 50% местного прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты для малоимущих студентов может достичь 23 206 рублей. 

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#Елена Озерова#Экономика#Выплаты#Деньги#Пособия#Семьи#Дети
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