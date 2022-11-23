Пособие получат семьи с детьми, которым еще нет 18 лет. С 1 января 2023 года новое пособие смогут получить семьи с низким доходом. Рассчитывать на него можно будет, если доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В расчет будет браться и наличие движимого и недвижимого имущества, заработок от вкладов в банках и т.д.