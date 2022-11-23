Какие выплаты на детей появятся в 2023 году, а также кто имеет право на детские пособия.
Пособие получат семьи с детьми, которым еще нет 18 лет. С 1 января 2023 года новое пособие смогут получить семьи с низким доходом. Рассчитывать на него можно будет, если доход семьи ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В расчет будет браться и наличие движимого и недвижимого имущества, заработок от вкладов в банках и т.д.
Сумма выплат будет разной – от половины от прожиточного минимума до полной его суммы. В среднем по стране сумма выплат составит 7, 10 или 14 тысяч рублей.
Новое пособие станет заменой региональных выплат. Обязательной для всех станет выплата на третьего ребенка. Всех можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на всех. Мера затронет около 10 млн детей. На эти цели потратят 1,7 трлн рублей.
С нового года пособия беременным женщинам, которые встанут на учет, находясь на раннем сроке, будут положены вне зависимости от того, работает женщина или нет. Критерием для будет лишь уровень доходов ниже прожиточного минимума. Наибольшая сумма пособия - 383,2 тысячи рублей. Если родится двойня или тройня, женщина сможет рассчитывать на более чем 530 тысяч рублей.
Разовые выплаты на только что родившихся малышей получают все семьи в срок до 10 дней после обращения за ними. С нового года выплата увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей. Супруги мобилизованных граждан получат доппособие в размере 14 тысяч рублей.
В новом году семьи смогут рассчитывать на следующие пособия:
Малоимущие семьи с детьми, находящимся в возрасте 3–7 лет в 2023 году смогут получить пособия в размере половины или полной суммы от регионального прожиточного минимума. Окончательная сумма зависит от заработка семьи и имущества, которым она владеет.
Семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет, могут рассчитывать на единовременное пособие к первому дню осени. В прошлом году оно составило 10 тысяч рублей, но выплачивалось только жителям новоприсоединенных к РФ территорий.
Пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать аналогичным образом, что и выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Сумма выплат – 50% местного прожиточного минимума на ребенка. Размер выплаты для малоимущих студентов может достичь 23 206 рублей.
Финансирование «Пушкинской карты» для школьников и обучающихся вузов увеличивать не планируют. Оно по-прежнему будет составлять 5 тысяч рублей.