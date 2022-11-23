Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле

Павильоны на остановке на Вагонку появятся у вокзала в Нижнем Тагиле до конца года

На отсутствие остановочных комплексов у вокзала жалуются жители Нижнего Тагила. Ожидать автобусы и маршрутки в Дзержинский район им приходится под снегом на ветру. При этом там уже устанавливают коммерческие ларьки.