Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле

В час пик десятки людей стоят в очередях на каждый маршрут, который отправляется в Дзержинский район от вокзала. Утром и вечером очереди вытягиваются на каждый маршрут.
Тагильчане, которые ожидают автобусы на Вагонку под открытым небом, возмущены таким положением дел и ждут, когда появится какое-то укрытие.
Идет снег, а мы стоим на ветру. Все обещают и обещают поставить остановки, а не проще бы сделать навес, как на автовокзале? Можно и не такой высокий, как там. Один навес на все остановки, — рассказывает TagilCity.ru пассажирка с Вагонки Ольга Е.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что установка остановочных комплексов для ожидания маршруток в Дзержинский район на площади Трудовой доблести запланирована до конца 2022 года.
На сегодняшний день МБУ «Сигнал-3» проводит мероприятия по закупке павильонов. На это из бюджета города выделено 1,8 миллиона рублей. Шесть павильонов на маршрутах в город там уже установлены, — пояснили редакции в пресс-службе.
При этом на территории остановочного пункта для автобусов из других районов города уже проводятся работы по монтажу двух нестационарных торговых объектов.
Ларьки уже ставят. Понятно, что их кто-то арендует и будет платить за это, а для людей-то когда будут делать? Считаю, что крыша должна была быть сделана сразу, мы ведь не въезжаем в дом без крыши, — отметила тагильчанка.