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Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:08
Фото: TagilCity.ru
Очереди на маршрутки в Нижнем Тагиле

Павильоны на остановке на Вагонку появятся у вокзала в Нижнем Тагиле до конца года

На отсутствие остановочных комплексов у вокзала жалуются жители Нижнего Тагила. Ожидать автобусы и маршрутки в Дзержинский район им приходится под снегом на ветру. При этом там уже устанавливают коммерческие ларьки.

В час пик десятки людей стоят в очередях на каждый маршрут, который отправляется в Дзержинский район от вокзала. Утром и вечером очереди вытягиваются на каждый маршрут.

Очереди на маршрутки в Нижнем ТагилеОчереди на маршрутки в Нижнем Тагиле
Очереди на маршрутки в Нижнем ТагилеОчереди на маршрутки в Нижнем Тагиле
Очереди на маршрутки в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Тагильчане, которые ожидают автобусы на Вагонку под открытым небом, возмущены таким положением дел и ждут, когда появится какое-то укрытие.

Идет снег, а мы стоим на ветру. Все обещают и обещают поставить остановки, а не проще бы сделать навес, как на автовокзале? Можно и не такой высокий, как там. Один навес на все остановки, — рассказывает TagilCity.ru пассажирка с Вагонки Ольга Е.
Очереди на маршрутки в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что установка остановочных комплексов для ожидания маршруток в Дзержинский район на площади Трудовой доблести запланирована до конца 2022 года.

На сегодняшний день МБУ «Сигнал-3» проводит мероприятия по закупке павильонов. На это из бюджета города выделено 1,8 миллиона рублей. Шесть павильонов на маршрутах в город там уже установлены, — пояснили редакции в пресс-службе.

При этом на территории остановочного пункта для автобусов из других районов города уже проводятся работы по монтажу двух нестационарных торговых объектов. 

Торговые павильоны у вокзала в Нижнем ТагилеТорговые павильоны у вокзала в Нижнем Тагиле
Торговые павильоны у вокзала в Нижнем ТагилеТорговые павильоны у вокзала в Нижнем Тагиле
Торговые павильоны у вокзала в Нижнем ТагилеТорговые павильоны у вокзала в Нижнем Тагиле
Торговые павильоны у вокзала в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Ларьки уже ставят. Понятно, что их кто-то арендует и будет платить за это, а для людей-то когда будут делать? Считаю, что крыша должна была быть сделана сразу, мы ведь не въезжаем в дом без крыши, — отметила тагильчанка.
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