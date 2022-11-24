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12 тысяч раз задавали вопросы по частичной мобилизации свердловскому омбудсмену

Сегодня, 04:18
Фото: 1MI

Омбудсмен Свердловской области: по теме частичной мобилизации звонили 12 тысяч раз

За время работы региональной горячей линии по вопросам частичной мобилизации уполномоченной по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой поступило 12 тысяч обращений.

Чаще всего звонивших людей интересовали льготы для мобилизованных. Со слов свердловчан, проблемы с получением денежных довольствий наблюдаются до сих пор. До этого актуальной была тема ошибок, допущенных во время мобилизационных мероприятия, однако количество обработанных и принятых в работу сообщений составило 80%.

Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области
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О причинах невыплаты денежных средств Татьяна Мерзлякова рассказала изданию 66.ру. Со слов омбудсмена, проблема заключается в неверно составленных списках, неправильно записанных номерах карточек и многом другом. Однако и в этом направлении ведется работа.

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Напомним, что любой житель Свердловской области, как-либо связанный с частичной мобилизацией в России, может сообщить о своей проблеме по номеру 8-800-101-91-11 (горячая линия) или 8-965-510-42-42 (редакция TagilCity.ru).

#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Общество#Свердловская область#Татьяна Мерзлякова#Омбудсмен#Мобилизованные#Горячая линия#Выплата
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