12 тысяч раз задавали вопросы по частичной мобилизации свердловскому омбудсмену

Чаще всего звонивших людей интересовали льготы для мобилизованных. Со слов свердловчан, проблемы с получением денежных довольствий наблюдаются до сих пор. До этого актуальной была тема ошибок, допущенных во время мобилизационных мероприятия, однако количество обработанных и принятых в работу сообщений составило 80%.
О причинах невыплаты денежных средств Татьяна Мерзлякова рассказала изданию 66.ру. Со слов омбудсмена, проблема заключается в неверно составленных списках, неправильно записанных номерах карточек и многом другом. Однако и в этом направлении ведется работа.
Напомним, что любой житель Свердловской области, как-либо связанный с частичной мобилизацией в России, может сообщить о своей проблеме по номеру 8-800-101-91-11 (горячая линия) или 8-965-510-42-42 (редакция TagilCity.ru).