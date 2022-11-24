12 тысяч раз задавали вопросы по частичной мобилизации свердловскому омбудсмену

Чаще всего звонивших людей интересовали льготы для мобилизованных. Со слов свердловчан, проблемы с получением денежных довольствий наблюдаются до сих пор. До этого актуальной была тема ошибок, допущенных во время мобилизационных мероприятия, однако количество обработанных и принятых в работу сообщений составило 80%.