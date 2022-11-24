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137 миллионов рублей долгов за свет накопили жители Тагила и Невьянска

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила и Невьянска задолжали за электроэнергию порядка 137 миллионов рублей.

Долг имеется перед АО «НТЭСК». У граждан и юрлиц совместно он превысил 212 миллионов рублей. Жители Нижнего Тагила, Пригородного района и Невьянска задолжали должны поставщику электроэнергии 137,2 миллиона рублей, юридические лица – 75,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Нижнетагильская энергосбытовая компания».

За 11 месяцев этого года за долги электричество отключили у 4,9 тысячи абонентов. 1,2 тысячи клиентов после отключения долги отдали. В отношении остальных проводится претензионно-исковая работа.

Некоторые нарушители совершили попытки самовольно подключиться к внутридомовым сетям. Более 100 из подобных нарушений было раскрыто. Все материалы направлены в полицию.

В отношении 54 человек уже принято решение о штрафе в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

А в «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали, что в следующем месяце жители региона, которые в течение трех месяцев не оплачивали электроэнергию, получат «долговые» квитанции. Они будут красного цвета.

Таких неплательщиков в регионе свыше 8 тысяч. Если красные квитанции жители также проигнорируют, то им поступят соответствующие сообщения и звонки. Далее компании придется обратиться в суд.

Результатом таких ЧП, как правило, становится арест расчетных счетов, недвижимости, машин и многое другое. Также должников не пускают за границу.

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Отмечается, что в срок до 31 декабря в рамках акции «Новый год – без долгов!» оплатить задолженность за свет можно без штрафов.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Свет#Квитанции#Электроэнергия#Долги
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