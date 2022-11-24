28 этажей недостроенного торгового центра «Призма» будут снесены в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга добивалась сноса здания несколько лет. На проведение экспертиз было потрачено больше 5,7 миллиона рублей. Теперь застройщику предстоит вернуть эту сумму обратно в бюджет города, сообщает «ФедералПресс».
Снести 24 этажа недостроя суд обязал по причине того, что постройка признана самовольной. Заняться устранением нарушений должны три компании: ТВЦ «Европейский», «Стройинвест 2007» и «Управление по строительству коммерческой недвижимости».
На данный момент две из этих компании уже находятся в процессе банкротства. Им также предстоит снести или привести в нормативное состояние оставшуюся часть здания — восемь этажей. Сделать это компаниям предстоит в течение 2,5 лет.
Отмечается, что судом за ТВЦ «Европейский» признано право собственности на помещения, находящиеся на 4-7 этажах.