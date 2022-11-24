Аномальные холода ожидаются в Свердловской области

В период 25-29 ноября в регионе ожидается аномально холодная погода для этого периода времени со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
В связи с этим может наблюдаться рост простудных заболеваний. Граждан попросили при возникновении ЧС, аварий и происшествий незамедлительно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Также Госавтоинспекция предупреждала жителей о гололеде на дорогах. В связи с этим автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию между машинами и ездить на более низких скоростях.