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Аномальные холода ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
Спасатели Свердловской области предупредили жителей о непогоде.

В период 25-29 ноября в регионе ожидается аномально холодная погода для этого периода времени со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с этим может наблюдаться рост простудных заболеваний. Граждан попросили при возникновении ЧС, аварий и происшествий незамедлительно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Экстренное предупреждение из-за гололеда объявлено в Свердловской области
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Также Госавтоинспекция предупреждала жителей о гололеде на дорогах. В связи с этим автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию между машинами и ездить на более низких скоростях.

#Природа#Нижний Тагил#Погода#Гололед#Холод#Заморозки#Елена Озерова
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