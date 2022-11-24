В Свердловской области отмечается падение уровня конкуренции за рабочие места, что говорит о кадровом голоде. Четыре месяца назад на одну вакансию приходилось 4,3 резюме. Сейчас этот показатель снизился до 3,7. Отметим, что нормой является 5-6 резюме на одну вакансию, пояснили в пресс-службе hh.ru. В этом случае работодатели могут выбирать между кандидатами, а сами соискатели находятся в адекватной конкуренции.
На Урале, в частности в Нижнем Тагиле, с объявлением частичной мобилизации повысилось число вакансий на оборонных предприятиях. Одна из главных причин кадрового голода — увеличение объемов производства. Однако берут не каждого встречного: требования к высококвалифицированным специалистам жесткие, поэтому вакансия может быть открыта годами.
К примеру, есть работа на химическом заводе «Планта» в Нижнем Тагиле — в настоящее время он открыл 30 вакансий по разным специальностям. Самой дефицитной из этого списка является электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Потолок заработной платы — 46 000 рублей, есть подъемные для трудоустроившихся специалистов, а также жилье для иногородних.
Судя по списку, опубликованному на сайте завода, среди запрашиваемых специалистов — слесари, токари, фрезеровщики, монтажники, мастера, водители, грузчики, а также повара и официанты. По некоторым предусмотрено обучение.
Другой тагильский завод — ООО «НТЗМК» — в период кадрового голода разместил на своем сайте почти три десятка вакансий. Среди вакансий НТЗМК узкоспециальные предложения с высокими требованиями. Данных о заработной плате в описании к вакансиям нет.
На предприятии ПАО «Уралхимпласт» количество открытых вакансий на сайте «Работа России» — всего 4. Однако среди них есть та самая дефицитная, о которой упоминали представители химического завода «Планта». На вопрос TagilCity.ru по теме возникшего кадрового голода на фоне частичной мобилизации в пресс-службе «Уралхимпласта» лаконично ответили:
ПАО «Уралхимпласт» принимает исчерпывающие меры для выполнения всех взятых на себя обязательств и бесперебойного функционирования предприятия.
АО «НПК «Уралвагонзавод» опубликовал 40 вакансий на «Работе России». Среди востребованных специальностей — электросварщики, электромонтеры, токари, слесари, инженеры, машинисты, а также врачи, повары. Интересно, что по 50 вакантных мест есть у предложения у машинистов, электросварщиков, чуть меньше (по 25) — у операторов ПУ. Кроме того, на УВЗ готовы принять 20 слесарей и 20 инженеров.
Очевидно, что градообразующее предприятие готово принять на работу сотни квалифицированных специалистов, с зарплатой до 100 000 рублей. Поиск работы на УВЗ — актуальный запрос для жителей Нижнего Тагила.
В группе «Вакансии УВЗ», которая не является официальной, ежедневно публикуются новые вакансии для работы в разных цехах. Интересно, что с июня 2022 года под знаком «Срочно» закреплена вакансия оператора станков с ПУ. Группа популярна среди соискателей из Нижнего Тагила. На одну вакансию приходится около тысячи просмотров.
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле размещает разнообразные вакансии для «синих и белых воротничков» на сайте «Работа России» и на официальном сайте предприятия. На первом ресурсе есть 9 предложений с 36-ю вакантными местами. На втором — 25 вакансий. И это при том, что летом 2022 года предприятие заявило об ухудшении экономической ситуации и приостановке массового набора персонала. Сейчас работу на ЕВРАЗ НТМК найти можно.
Интересно, что в Свердловской области семь профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит, уверяют в пресс-службе hh.ru. На одно предложение там приходится меньше одного резюме:
Тем не менее, в Нижнем Тагиле 4 вакансии в сфере медицины и 268 соискателей на эту или смежную медицинскую должность. А в сфере строительства тагильские компании ищут 105 соискателей по запросу «Строительство». Ряд вакансий в этой сфере предусматривают работу вахтовым методом.
Какова ситуация с кадровым дефицитом на других предприятия города? На ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» открыты вакансии по 13 направлениям. Среди них дефицитная — электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, а также ряд других административных и рабочих специальностей — начиная от главного специалиста и заканчивая уборщиком.
В сфере производства мебели поиск специалистов также актуален. Мебельная компания «Финист» готова принять сотрудников по 7 направлениям: начиная от руководителя отдела снабжения и заканчивая грузчиком.
Подводя итог, можно сказать, что предприятия Нижнего Тагила имеют большой спрос на так называемых «синих воротничков». Именно рабочий персонал по большей части подвергся частичной мобилизации. Количество предложений для представителей этой категории сократилось весной, возросло летом, а сейчас эксперты hh.ru фиксируют подъем спроса, какого не было до начала СВО.
Вакансии, подразумевающие временную занятость, выросли как по всей Свердловской области, так и в Нижнем Тагиле. По официальным данным от Центра занятости самыми востребованными в городе профессиями стали продавцы, уборщики, водители.
С момента объявления частичной мобилизации рекрутеры обновили описание вакансий и теперь одним из ключевых пунктов стала бронь от мобилизации.
Интересно, что представители предприятий ОПК рассказали E1.ru, что не все они предлагают бронь от мобилизации. Кроме того, даже если такая возможность есть, она положена не всем работникам.
Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей, — заявили в пресс-службе hh.ru.
После объявления частичной мобилизации из страны эмигрировали, по оценкам экспертов, порядка 300 тысяч человек. Еще столько же отправились на фронт. Все это не могло не повлиять на рынок труда.
Мобилизованные свердловчане «выпали» из экономики на длительное время, и на замену им недостаточно человеческих ресурсов. Ситуация с кадровой наполняемостью до сих пор нестабильна после ковида, и новый стресс в виде частичной мобилизации не дает людям уверенности в завтрашнем дне, что влияет на производительность труда.
Тем не менее, эксперты уверяют, что эта ситуация сделает возрастных кандидатов более востребованными. Кроме того, часть «мужских» позиций займут женщины. В целом снизится текучесть кадров, люди будут держаться за работу и осознавать ее ценность.