В Свердловской области отмечается падение уровня конкуренции за рабочие места, что говорит о кадровом голоде. Четыре месяца назад на одну вакансию приходилось 4,3 резюме. Сейчас этот показатель снизился до 3,7. Отметим, что нормой является 5-6 резюме на одну вакансию, пояснили в пресс-службе hh.ru. В этом случае работодатели могут выбирать между кандидатами, а сами соискатели находятся в адекватной конкуренции.