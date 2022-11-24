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Депутаты Нижнего Тагила пошли в баню и отменили компенсацию льгот предпринимателям

Сегодня, 14:38
Фото: TagilCity.ru

Депутаты отменили компенсацию льгот баням Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле больше не будут возмещать предпринимателям средства, недополученные из-за льгот для пенсионеров и малоимущих горожан.

Речь идет о решении думы от 26.09.2014 года № 27 «О предоставлении льгот на услуги бань общего пользования отдельным категориям граждан на территории города Нижний Тагил». С 2014 по 2018 годы индивидуальные предприниматели получали компенсацию за недополученные доходы в связи с предоставлением льгот на услуги бань. 50% для пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов, а также бесплатное посещение для детей до 6 лет. Так, в 2015 году предпринимателям возместили 335 000 рублей, 2016 году — 180 000 рублей, в 2017 году — 1 000 276 рублей. 

Но в 2021 году депутаты и представители посчитали, что решение Думы № 27 о предоставлении льгот на услуги бань определенным категориям граждан утратило силу. Накануне в нынешнем созыве документ вовсе отменили. Средства на организацию бытового обслуживания населения не были предусмотрены в бюджете Нижнего Тагила на 2021 год. 

У нас появилось достаточно оснований для его признания утратившим силу. Это и отсутствие определения методики бюджетной обеспеченности расходов на организацию бытового обслуживания, и недостаточно прозрачный порядок предоставления субсидий, — добавил депутат Дмитрий Скоропупов, председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям.
Заседание городской Думы 24 ноября
Фото: TagilCity.ru

Спикер городской Думы Вадим Раудштейн отметил, что депутаты прошлых созывов лично проверяли работу данного решения. Они установили, что требования не соблюдаются.

У нас зампредседатель думы сами выезжали в бани. Может, это немного смешно, но тем не менее, мы выясняли, насколько правильно  все соблюдалось. Действительно, это было непрозрачно. Некоторые предприниматели отказывались от этой льготы — «Нам она не нужна». Некоторых, кто претендовал, мы просили придумать процедуру, чтобы она была прозрачна. Но ничего не было сделано. Поэтому абсолютно правильно решение приняла постоянная комиссия и глава города, — пояснил Вадим Раудштейн.

Кроме того, Дмитрий Скоропупов добавил, что в то время, пока решение не действовало, стоимость билета для определенных граждан всё равно носила льготный характер. «По доброй воле, которую мы поддерживаем», — отметил депутат. 

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