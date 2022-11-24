Депутаты Нижнего Тагила пошли в баню и отменили компенсацию льгот предпринимателям

Речь идет о решении думы от 26.09.2014 года № 27 «О предоставлении льгот на услуги бань общего пользования отдельным категориям граждан на территории города Нижний Тагил». С 2014 по 2018 годы индивидуальные предприниматели получали компенсацию за недополученные доходы в связи с предоставлением льгот на услуги бань. 50% для пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов, а также бесплатное посещение для детей до 6 лет. Так, в 2015 году предпринимателям возместили 335 000 рублей, 2016 году — 180 000 рублей, в 2017 году — 1 000 276 рублей.