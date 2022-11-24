«Это какой-то треш»: велосипедист сбил и ударил ребенка по голове в Нижнем Тагиле

Тагильчанка рассказала, что дети мирно стояли на обочине и беседовали. В этот момент на одного из ребят, которому на вид было 6-7 лет, налетел велосипедист. У жительницы Нижнего Тагила сложилось мнение, что ДТП было намеренным.
Когда пострадавший поднялся на ноги, мужчина на велосипеде стукнул его по голове, из-за чего ребенок снова упал и ударился. К месту случившегося подбежала мама мальчика, но велосипедист поспешил удалиться. Уезжая, он покрывал детей матом.
Тротуары изначально сделаны для пешеходов! В чем виноват бедный малыш, я так и не поняла. Не поняла, почему он после столкновения еще со всей дури ударил ни в чем неповинного беззащитного ребенка. Это какой-то треш… – рассказала очевидица telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».