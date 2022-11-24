«Это какой-то треш»: велосипедист сбил и ударил ребенка по голове в Нижнем Тагиле

Тагильчанка рассказала, что дети мирно стояли на обочине и беседовали. В этот момент на одного из ребят, которому на вид было 6-7 лет, налетел велосипедист. У жительницы Нижнего Тагила сложилось мнение, что ДТП было намеренным.