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«Это какой-то треш»: велосипедист сбил и ударил ребенка по голове в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:33
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Фотография сбившего ребенка велосипедиста

Велосипедист сбил и ударил ребенка по голове в Нижнем Тагиле

Велосипедист наехал на школьника, а затем ударил его по голове. Все случилось 22 ноября приблизительно в 14:00 по уральскому времени на тротуаре рядом со школой № 90 в Нижнем Тагиле.
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Тагильчанка рассказала, что дети мирно стояли на обочине и беседовали. В этот момент на одного из ребят, которому на вид было 6-7 лет, налетел велосипедист. У жительницы Нижнего Тагила сложилось мнение, что ДТП было намеренным.

Когда пострадавший поднялся на ноги, мужчина на велосипеде стукнул его по голове, из-за чего ребенок снова упал и ударился. К месту случившегося подбежала мама мальчика, но велосипедист поспешил удалиться. Уезжая, он покрывал детей матом.

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Тротуары изначально сделаны для пешеходов! В чем виноват бедный малыш, я так и не поняла. Не поняла, почему он после столкновения еще со всей дури ударил ни в чем неповинного беззащитного ребенка. Это какой-то треш… – рассказала очевидица telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Велосипед#Происшествия#Дети#Удар
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