Избил женщину на заправке: в Нижнем Тагиле ищут неизвестного хулигана

Posted 24 ноября 2022, 08:51
Published 24 ноября 2022, 08:51
Modified 25 ноября 2022, 11:46
Updated 25 ноября 2022, 11:46
О ЧП сообщалось в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, все случилось 6 ноября, вечером, на заправке «Уралконтрактнефть» на улице Космонавтов.
Моя мама заехала заправить свой автомобиль, неизвестный мужчина подошел и просто так, без каких-либо причин, внезапно сильно ударил мою маму. Он ударил ее два раза в лицо, - рассказала подписчица сообщества.
Семья обратилась в полицию. В больнице у женщины зафиксировали побои. Также ЧП попало на камеры видеонаблюдения.
В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» имеется заявление о произошедшем. Участковые уполномоченные проводят проверку и устанавливают личность мужчины, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Дочь пострадавшей надеется найти злоумышленника, чтобы он понес справедливое наказание. Всех, кто узнает мужчина на видео, она просит не оставаться неравнодушным и сообщить об этом в полицию по телефону (3435) 97-64-02.