TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Избил женщину на заправке: в Нижнем Тагиле ищут неизвестного хулигана

Сегодня, 08:51

Мужчина избил женщину на заправке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле разыскивается хулиган, который избил женщину на заправке.

О ЧП сообщалось в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, все случилось 6 ноября, вечером, на заправке «Уралконтрактнефть» на улице Космонавтов.

Моя мама заехала заправить свой автомобиль, неизвестный мужчина подошел и просто так, без каких-либо причин, внезапно сильно ударил мою маму. Он ударил ее два раза в лицо, - рассказала подписчица сообщества.

Семья обратилась в полицию. В больнице у женщины зафиксировали побои. Также ЧП попало на камеры видеонаблюдения.

В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» имеется заявление о произошедшем. Участковые уполномоченные проводят проверку и устанавливают личность мужчины, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Читайте также:
Трое пьяных парней до смерти избили прохожего в ЕкатеринбургеВ ХМАО женщина избила девочку возле подъезда за «неправославное» поведениеИз-за выброшенного мусора женщина избила охранника в Екатеринбурге

Дочь пострадавшей надеется найти злоумышленника, чтобы он понес справедливое наказание. Всех, кто узнает мужчина на видео, она просит не оставаться неравнодушным и сообщить об этом в полицию по телефону (3435) 97-64-02.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Избил#Избиение#Хулиган#Злоумышленник#Заправка
Подпишитесь
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Сегодня, 08:45
Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
Сегодня, 08:00
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Вчера, 14:30
Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»
Сегодня, 06:46
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Вчера, 10:39
Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области
Сегодня, 01:31