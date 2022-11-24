«Любые соревнования — это работа над ошибками и приобретение нового опыта»

«хватать»), который был образован из развлечений шахтеров графства Ланкашир в Англии

XVI-XVII веков. Более известным этот вид спорта стал в XVIII веке в Великобритании,

благодаря цирковым представлениям со схватками борцов, проходившим на ярмарках и

праздниках. В кэтче запрещено бить соперника — с ним можно было только бороться.

Возможно, поэтому большей популярностью в то время пользовались жестокие и зрелищные кулачные бои.

В отличие от вольной борьбы, в кэтче противникам разрешалось душить друг друга,

выкручивать и заламывать суставы на руках и ногах. Бой продолжался до момента, когда

соперник уже не в состоянии продолжать матч. Объединяет эти виды единоборств то, что в

обоих поединок проходит в стойке и на земле, а, чтобы бросить или свалить соперника, можно брать его за любую часть тела, делать подножки и подсечки. Соревнования по вольной борьбе в основном проходят в исходном положении — партере на коленях, при этом спортсмены могут захватывать руками ноги противника и задействовать приемы с

использованием ног.