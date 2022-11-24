На 20% подорожали за неделю огурцы в Свердловской области

Также поднялся в цене борщевой набор. Картофель в среднем можно было приобрести за 26,78 рубля (+4,87%), свеклу — за 25,52 рубля (+2,76%), а капусту — за 20,51 рубля (+1,27%). Помидоры стоили 132,87 рубля (+5,84%), килограмм яблок обходился покупателям в 102,04 рубля (+2,31%), а бананов — в 98,17 рубля (+2,54%).
Литр молока в торговых точках региона стоил 67,64 рубля (+0,15%), десяток яиц продавали за 76,85 (+0,54%), а килограмм курицы — за 168,05 рубля (+0,85%).
За неделю, по данным Свердловскстата, до 1% подешевели колбасы и сосиски, пшено, гречка, макароны и вермишель. Сахар снизился в цене до 65,69 рубля (-0,62%), мука стоила в среднем 52,14 рубля (-1,31%), а рис — 128,03 рубля (-1,36%).