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На 20% подорожали за неделю огурцы в Свердловской области

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI
До 111,79 рубля подорожали огурцы с 14 по 21 ноября в Свердловской области. Неделей ранее килограмм овоща стоил 93,13 рубля.

Также поднялся в цене борщевой набор. Картофель в среднем можно было приобрести за 26,78 рубля (+4,87%), свеклу — за 25,52 рубля (+2,76%), а капусту — за 20,51 рубля (+1,27%). Помидоры стоили 132,87 рубля (+5,84%), килограмм яблок обходился покупателям в 102,04 рубля (+2,31%), а бананов — в 98,17 рубля (+2,54%).

Литр молока в торговых точках региона стоил 67,64 рубля (+0,15%), десяток яиц продавали за 76,85 (+0,54%), а килограмм курицы — за 168,05 рубля (+0,85%).

За неделю, по данным Свердловскстата, до 1% подешевели колбасы и сосиски, пшено, гречка, макароны и вермишель. Сахар снизился в цене до 65,69 рубля (-0,62%), мука стоила в среднем 52,14 рубля (-1,31%), а рис — 128,03 рубля (-1,36%).

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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Новости УрФО#Статистика#Продукты#Овощи#Молоко#Мясо
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