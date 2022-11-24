На рынке труда Тагила дефицит, а тарифы ЖКХ увеличатся с 1 декабря

На рынке труда Нижнего Тагила в недавнем времени появился дефицит кадров. Эксперты считают, что на это повлияла в том числе частичная мобилизация. О том, какие вакансии есть на предприятиях и какую именно работу предлагают городе собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.
С 1 декабря 2022 года в Нижнем Тагиле вырастут тарифы на ЖКХ. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области уже утвердила новые суммы. Прежде всего, в Нижнем Тагиле увеличится плата за отопление и за горячую воду. Возрастут и другие платежки.
Вандалы вновь орудуют в парках Нижнего Тагила. На этот раз они поломали качели и тренажеры в Экопарке на Муринских прудах, а также в парке Победы на Гальянке.
Тагильчанин, которого мобилизовали в начале октября, но не прикрепили к какой-либо части, получил часть выплат. Ранее он не мог получить деньги, потому что его не внесли в списки военнослужащих.
В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора», стоимостью более 2 миллионов рублей. Встречу проведет инициативная группа поселка Уралец. На заседании городской думы депутаты активистов единогласно поддержали.