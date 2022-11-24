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На рынке труда Тагила дефицит, а тарифы ЖКХ увеличатся с 1 декабря

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
На рынке труда Нижнего Тагила наблюдается дефицит, а тарифы ЖКХ увеличатся с 1 декабря. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 ноября.

На рынке труда Нижнего Тагила в недавнем времени появился дефицит кадров. Эксперты считают, что на это повлияла в том числе частичная мобилизация. О том, какие вакансии есть на предприятиях и какую именно работу предлагают городе собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.

Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
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С 1 декабря 2022 года в Нижнем Тагиле вырастут тарифы на ЖКХ. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области уже утвердила новые суммы. Прежде всего, в Нижнем Тагиле увеличится плата за отопление и за горячую воду. Возрастут и другие платежки.

Новые тарифы ЖКХ утверждены для Нижнего Тагила. Как изменится плата за коммуналку
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Вандалы вновь орудуют в парках Нижнего Тагила. На этот раз они поломали качели и тренажеры в Экопарке на Муринских прудах, а также в парке Победы на Гальянке.

В Нижнем Тагиле вандалы изломали качели в парках на Гальянке
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Тагильчанин, которого мобилизовали в начале октября, но не прикрепили к какой-либо части, получил часть выплат. Ранее он не мог получить деньги, потому что его не внесли в списки военнослужащих.

Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО
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В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора», стоимостью более 2 миллионов рублей. Встречу проведет инициативная группа поселка Уралец. На заседании городской думы депутаты активистов единогласно поддержали.

В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора»
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