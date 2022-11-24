На рынке труда Тагила дефицит, а тарифы ЖКХ увеличатся с 1 декабря

На рынке труда Нижнего Тагила в недавнем времени появился дефицит кадров. Эксперты считают, что на это повлияла в том числе частичная мобилизация. О том, какие вакансии есть на предприятиях и какую именно работу предлагают городе собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.