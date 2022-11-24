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На уборку снега с улиц Екатеринбурга пожаловались таксисты

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Из-за выпавшего снега в Екатеринбурге наблюдались пробки. Водители такси раскритиковали процесс уборки снега.

Один из них рассказал, как ехал с ЖБИ до центра. Этот путь занял у него почти час времени, пишет Е1. Причина – пробки, возникшие из-за обилия сугробов.

Водитель такси уверен, что, если бы власти жили в Академическом или других отдаленных районах областного центра, они бы уделяли больше времени процессу уборки снега.

По словам некоторых других автолюбителей, на дорогах так скользко, что ездить приходится с максимально небольшой скоростью. Это тоже осложняет поездки. Примечательно, что некоторые автолюбители удовлетворены уборкой снега.

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Напомним, что синоптики предупреждали, что ближайшие дни в регионе будут снежными. В Госавтоинспекции также сообщали о непростой ситуации на дорогах.

#Транспорт#Новости УрФО#Дороги#Пробки#Такси#Снег#Сугробы#Елена Озерова
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