Назван российский хит, который будет популярен долгие годы

В интервью NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение, что солист группы Сергей Жуков раскрыл секрет создания успешных хитовых композиций. Об этом свидетельствует тот факт, что люди до сих пор танцуют под песню «Крошка моя». Заводная мелодия будет радовать россиян еще долгие годы.