Назван российский хит, который будет популярен долгие годы

В интервью NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал мнение, что солист группы Сергей Жуков раскрыл секрет создания успешных хитовых композиций. Об этом свидетельствует тот факт, что люди до сих пор танцуют под песню «Крошка моя». Заводная мелодия будет радовать россиян еще долгие годы.
По словам Бабичева, на дискотеках он наблюдает бурный отклик людей на этот хит. По мнению критика, ему не нужны ремиксы и новые обработки, чтобы радовать публику не одно десятилетие.
Эксперт заявил, что Жуков не утратил талант композитора, современные песни группы «Руки вверх!» актуальны и не по качеству не хуже старых хитов. Именно поэтому группа до сих пор собирает стадионы поклонников.