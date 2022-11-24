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Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%

Сегодня, 08:00
Фото: TagilCity.ru
Обновленная система охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК, которую 23 ноября открыл министр экологии РФ, позволит снизить выбросы в воздух Нижнего Тагила на 176 тонн в год, заявляют на самом предприятии. Однако эта цифра составляет лишь 0,27% от всего объема выбросов с комбината.

23 ноября ЕВРАЗ НТМК открыл новую установку охлаждения коксового газа, пригласив на церемонию федеральных и региональных чиновников. Как заявили на предприятии, теперь процесс охлаждения будет происходить в герметичном оборудовании без контакта с атмосферным воздухом. Модернизация прошла в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». 

Новая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМКНовая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК
Новая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМКНовая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК
Открытие новой установки охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМКОткрытие новой установки охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК
Открытие новой установки охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМКОткрытие новой установки охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК
ЕВРАЗ НТМК обещает снизить выбросы на 176 тонн в годЕВРАЗ НТМК обещает снизить выбросы на 176 тонн в год
ЕВРАЗ НТМК обещает снизить выбросы на 176 тонн в годЕВРАЗ НТМК обещает снизить выбросы на 176 тонн в год
Новая установка охлаждения коксового газа на ЕВРАЗ НТМК
Фото: TagilCity.ru

ЕВРАЗ НТМК уверяет, что новая установка позволит снизить количество выбросов с предприятия на 176 тонн в год. Но в общем за год комбинат выбрасывает на головы тагильчан 65,8 тысячи тонн (данные за 2021 год), а значит снижение будет всего на 0,27%.

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Еще одной целью модернизации установки ЕВРАЗ НТМК называет снижение специфических выбросов на 56%. Специфическими выбросами предприятие называет ту самую ароматику, которая дает неприятные запахи с коксохимического производства. Предполагается, что теперь тагильчане станут чувствовать их в два раза реже. А пока в последние дни горожане регулярно жалуются на химический аромат с улицы.

Еще одно обещание ЕВРАЗа — это подготовка проекта санитарно-защитной зоны к концу 2023 года. Однако это не значит, что санитарная граница предприятия появится в следующем году. В случае, если надзорные ведомства утвердят проект СЗЗ, то комбинату необходимо будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это займет как минимум еще год.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году
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Напомним, программа «Чистый воздух» реализуется в Нижнем Тагиле с 2019 года. Ее цель снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. Однако пока показатели вредных веществ только растут.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Выбросы#Чистый воздух
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