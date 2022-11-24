Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%

23 ноября ЕВРАЗ НТМК открыл новую установку охлаждения коксового газа, пригласив на церемонию федеральных и региональных чиновников. Как заявили на предприятии, теперь процесс охлаждения будет происходить в герметичном оборудовании без контакта с атмосферным воздухом. Модернизация прошла в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
ЕВРАЗ НТМК уверяет, что новая установка позволит снизить количество выбросов с предприятия на 176 тонн в год. Но в общем за год комбинат выбрасывает на головы тагильчан 65,8 тысячи тонн (данные за 2021 год), а значит снижение будет всего на 0,27%.
Еще одной целью модернизации установки ЕВРАЗ НТМК называет снижение специфических выбросов на 56%. Специфическими выбросами предприятие называет ту самую ароматику, которая дает неприятные запахи с коксохимического производства. Предполагается, что теперь тагильчане станут чувствовать их в два раза реже. А пока в последние дни горожане регулярно жалуются на химический аромат с улицы.
Еще одно обещание ЕВРАЗа — это подготовка проекта санитарно-защитной зоны к концу 2023 года. Однако это не значит, что санитарная граница предприятия появится в следующем году. В случае, если надзорные ведомства утвердят проект СЗЗ, то комбинату необходимо будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это займет как минимум еще год.
Напомним, программа «Чистый воздух» реализуется в Нижнем Тагиле с 2019 года. Ее цель снизить количество выбросов на 20% по отношению к показателям 2017 года. Однако пока показатели вредных веществ только растут.