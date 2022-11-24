Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%

Еще одно обещание ЕВРАЗа — это подготовка проекта санитарно-защитной зоны к концу 2023 года. Однако это не значит, что санитарная граница предприятия появится в следующем году. В случае, если надзорные ведомства утвердят проект СЗЗ, то комбинату необходимо будет подтвердить расчеты в документации инструментальными замерами. Это займет как минимум еще год.