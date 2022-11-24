У МУП «Тагилэнерго» утвержден рост на 11,02%. Сейчас тариф составляет 2231,54 рубля. С 1 декабря эта сумма повысится до 2477,53 рубля. Для абонентов котельной химического завода «Планта» новая сумма в квитанции составит 1025,75 рубля. Он вырастет на 4,9%. У «Райкомхоз-теплосетей» сумма увеличится на 3,6% и составит 1513 рублей. Плата для абонентов, запитанных от котельной ВГОКа, увеличится с 949,61 до 1041,70 рубля.