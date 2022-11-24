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Новые тарифы ЖКХ утверждены для Нижнего Тагила. Как изменится плата за коммуналку

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI

Новые тарифы ЖКХ утверждены для Нижнего Тагила

С 1 декабря 2022 года в Нижнем Тагиле вырастут тарифы на ЖКХ. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области уже утвердила новые суммы.

Тарифы на отопление в Нижнем Тагиле

Прежде всего, в Нижнем Тагиле вырастет плата за отопление вырастет, как и за горячую воду. Для каждой компании-поставщика утверждена своя величина индексации. Она колеблется от 3,06 до 14,63%. Однако в некоторых случаях часть тарифа будет компенсирована.

В ООО «Регион-Газинвест» индексация составит 6,64%. Теперь за одну гигакалорию пользователи будут платить 1930,09 рубля вместо 1809,91.

У МУП «Тагилэнерго» утвержден рост на 11,02%. Сейчас тариф составляет 2231,54 рубля. С 1 декабря эта сумма повысится до 2477,53 рубля. Для абонентов котельной химического завода «Планта» новая сумма в квитанции составит 1025,75 рубля. Он вырастет на 4,9%. У «Райкомхоз-теплосетей» сумма увеличится на 3,6% и составит 1513 рублей. Плата для абонентов, запитанных от котельной ВГОКа, увеличится с 949,61 до 1041,70 рубля.

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У ООО «Тагилтеплосбыт» и МУП «Горэнерго-НТ» рост тарифов составит 14,63% и 13,69% соответственно. Таким образом, плата по квитанциям составит 1684,32 и 1646,08 рубля соответственно. Однако для граждан в платежках будут отражены только 11,1%. Остальное будет компенсировано из бюджета.

Причиной является то, что компании создали инвестиционные программы по ремонту и реконструкции сетей, станций и оборудования.

Тарифы на воду и канализацию в Нижнем Тагиле

Вода и канализация оплачивается в Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ». Для этих услуг тариф был поднят на 16,08%. Теперь плата за кубометр питьевой воды составит 28,37 рубля, вместо 24,44 рубля ранее. Данная компания также приняла инвестиционную программу, а потому разница в тарифе будет компенсирована.

При этом плата за канализацию с декабря 2022 года наоборот станет меньше на 3,3% с 13,08 до 12,64 рубля за кубометр стоков.

Плата за ЖКХ вырастет в Свердловской области с 1 декабря
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