Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО

135 тысяч рублей перевели Илье после публикации TagilCity.ru о том, что он уже почти два месяца не получает никаких выплат, несмотря на мобилизацию, участие в СВО и лечение в госпитале.
Выплаты пришли тем же вечером, как только был опубликован пост. А про то, что меня так и нет в списках военнослужащих, информации не было, — рассказал Илья Карпов редакции TagilCity.ru.
Напомним, тагильчанина Илью Карпова мобилизовали 3 октября. Через две недели он попал в зону СВО, где его определили медиком. Хотя военная специальность Ильи — водитель БМП, а гражданская — повар. Через некоторое время он оказался в госпитале. Однако ни одна положенная выплата тагильчанину так и не пришла, а на горячей линии Минобороны ему сказали, что он и вовсе не числится в списках военнослужащих.