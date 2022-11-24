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Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила Илья Карпов, которого мобилизовали в начале октября, но не прикрепили к какой-либо части, получил часть положенных ему выплат. Однако вопрос по его внесению в списки военнослужащих пока не решен.

135 тысяч рублей перевели Илье после публикации TagilCity.ru о том, что он уже почти два месяца не получает никаких выплат, несмотря на мобилизацию, участие в СВО и лечение в госпитале.

Выплаты пришли тем же вечером, как только был опубликован пост. А про то, что меня так и нет в списках военнослужащих, информации не было, — рассказал Илья Карпов редакции TagilCity.ru.

Напомним, тагильчанина Илью Карпова мобилизовали 3 октября. Через две недели он попал в зону СВО, где его определили медиком. Хотя военная специальность Ильи — водитель БМП, а гражданская — повар. Через некоторое время он оказался в госпитале. Однако ни одна положенная выплата тагильчанину так и не пришла, а на горячей линии Минобороны ему сказали, что он и вовсе не числится в списках военнослужащих.

Мобилизованный из Тагила остался без выплат из-за отсутствия в списках военнослужащих
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#Анна Григорьева#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Нижний Тагил#СВО#Выплата#Госпиталь
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