Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО

Напомним, тагильчанина Илью Карпова мобилизовали 3 октября. Через две недели он попал в зону СВО, где его определили медиком. Хотя военная специальность Ильи — водитель БМП, а гражданская — повар. Через некоторое время он оказался в госпитале. Однако ни одна положенная выплата тагильчанину так и не пришла, а на горячей линии Минобороны ему сказали, что он и вовсе не числится в списках военнослужащих.