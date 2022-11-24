Пьяный рецидивист устроил поножовщину и пошел в пиццерию в Нижней Туре

Позже наряд получил сообщение о том, что в пиццерии по улице 40 лет Октября мужчина угрожает ножом сотрудникам общепита. Бойцы выехали на вызов и задержали 61-летнего пьяницу. Оказалось, что нападавший в магазине и кафе — одно и то же лицо.