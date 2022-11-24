Пьяный рецидивист устроил поножовщину и пошел в пиццерию в Нижней Туре

Девушка за кассой торговой точки сопротивлялась, однако избежать ранения не смогла: удар лезвием ножа пришелся в спину. К месту случившегося съехались доктора и сотрудники Росгвардии Свердловской области. Силовики просмотрели видеозаписи с камер и отправились на поимку преступника.
Позже наряд получил сообщение о том, что в пиццерии по улице 40 лет Октября мужчина угрожает ножом сотрудникам общепита. Бойцы выехали на вызов и задержали 61-летнего пьяницу. Оказалось, что нападавший в магазине и кафе — одно и то же лицо.
Дебошира задержали. На счету жителя Нижней Туры несколько уголовных дел: убийство, причинение тяжких телесных повреждений. Теперь рецидивисту грозит новый тюремный срок, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу главка Росгвардии Свердловской области.