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Пьяный рецидивист устроил поножовщину и пошел в пиццерию в Нижней Туре

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI
Пьяный мужчина, за спиной которого несколько тюремных сроков, зашёл в магазин на улице Скорынина, ударил продавщицу ножом в спину и ушел в пиццерию. Инцидент произошел в Нижней Турге.
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Девушка за кассой торговой точки сопротивлялась, однако избежать ранения не смогла: удар лезвием ножа пришелся в спину. К месту случившегося съехались доктора и сотрудники Росгвардии Свердловской области. Силовики просмотрели видеозаписи с камер и отправились на поимку преступника.

Позже наряд получил сообщение о том, что в пиццерии по улице 40 лет Октября мужчина угрожает ножом сотрудникам общепита. Бойцы выехали на вызов и задержали 61-летнего пьяницу. Оказалось, что нападавший в магазине и кафе — одно и то же лицо.

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Дебошира задержали. На счету жителя Нижней Туры несколько уголовных дел: убийство, причинение тяжких телесных повреждений. Теперь рецидивисту грозит новый тюремный срок, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу главка Росгвардии Свердловской области.

#Анна Варнакина#Криминал#Нижняя Тура#Нож#Пьяный#Рецидивист
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