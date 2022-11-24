Работа контактного центра ВСК отмечена премиями NAUMEN

Во втором рейтинге ВСК в этом году участвовала в первый раз. За год 100 процентов менеджеров перевели на новую систему CRM, что обеспечило оперативную обратную связь с клиентами: в девяноста девяти процентах случаев операторы дали обратную связь в пределах ста двадцати секунд. Это стало возможным за счет повышения пропускной способности центра и дифференцирования входящей нагрузки. Кроме этого, в компании запустили чаты с высоким уровнем SLA, что позволяет связываться с клиентами через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и вести переписку в мобильном приложении Страхового Дома ВCК.