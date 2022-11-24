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Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области

Сегодня, 01:31
Фото: 1MI

Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию продуктов в Свердловской области

Фальсификат среди популярных марок молочной и мясной продукции обнаружил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Роспотребнадзор проверил 147 проб, взятых с пищевой продукции, и выявил несоответствие ГОСТу в 61 пробе.

До 2022 года процент некачественной продукции снижался, однако впервые за 3 года возрос. Причиной могло стать уменьшение числа проверок. Больше всего фальсификата обнаружили при исследовании сливочного масла — 68%. Второе место антирейтинга заняли колбасы — 64%. Замыкает тройку лидеров сметана — 30%.

Факт подделки более двух раз выявляли в следующих видах продукции:

  • Масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое с жирностью 72,5% (производит ИП Заботина в Екатеринбурге);
  • Колбаса «Докторская» и «Молочная» ТМ «Калинка» (изготавливает ИП Куприянова из Челябинска);
  • Колбаса вареная «Докторская», сосиски «Сливочные» и «Молочные», которые поступают на прилавки из ОАО «Великолукский мясокомбинат» Псковской области.

Вся документация о лабораторных исследованиях направлена Роспотребнадзору Свердловской области. Позже ведомство должно принять меры в отношении поставщиков и торговцев, сообщает «Центр гигиены и эпидемиологии».

Поддельное сливочное масло найдено в Нижнем Тагиле
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Ранее стало известно, что Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло в Нижнем Тагиле. Некачественным и небезопасным признали 40 тонн продукта, поступившим в свердловский город из Алтайского края. «Молочку», непрошедшую лабораторные исследования, поручили утилизировать. В это же время выяснилось, что компания-получатель и вовсе является фантомом.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Фальсификат#Продукты#Продукты питания#Производитель#Россельхознадзор#Происшествия
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