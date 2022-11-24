Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области

До 2022 года процент некачественной продукции снижался, однако впервые за 3 года возрос. Причиной могло стать уменьшение числа проверок. Больше всего фальсификата обнаружили при исследовании сливочного масла — 68%. Второе место антирейтинга заняли колбасы — 64%. Замыкает тройку лидеров сметана — 30%.
Факт подделки более двух раз выявляли в следующих видах продукции:
Вся документация о лабораторных исследованиях направлена Роспотребнадзору Свердловской области. Позже ведомство должно принять меры в отношении поставщиков и торговцев, сообщает «Центр гигиены и эпидемиологии».
Ранее стало известно, что Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло в Нижнем Тагиле. Некачественным и небезопасным признали 40 тонн продукта, поступившим в свердловский город из Алтайского края. «Молочку», непрошедшую лабораторные исследования, поручили утилизировать. В это же время выяснилось, что компания-получатель и вовсе является фантомом.