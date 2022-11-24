Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области

Ранее стало известно, что Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло в Нижнем Тагиле. Некачественным и небезопасным признали 40 тонн продукта, поступившим в свердловский город из Алтайского края. «Молочку», непрошедшую лабораторные исследования, поручили утилизировать. В это же время выяснилось, что компания-получатель и вовсе является фантомом.