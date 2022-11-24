Россияне назвали причины покупки лотерейных билетов

По статистике, только треть жителей столицы выигрывали в лотерею минимальную сумму, остальные билеты не приносят ничего. Последние аналитические исследования показали, что из 8 миллионов билетов выигрыш только в 2,3 млн штуках. И примеры, когда люди реально разбогатели благодаря тиражам, реальны. Только за последние три месяца проведения игр “Национальной Лотереи” в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все победители выиграли 565 млн рублей.