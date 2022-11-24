Россияне назвали причины покупки лотерейных билетов

Как отмечается, данные статистики свидетельствуют, что только треть покупателей выигрывают, но они играют не только ради денежного приза. Об этом пишет kp.ru.
Многие приобретают лотерейные билеты из любопытства, так как стоимость их небольшая - в среднем около 100 рублей, а возможность выиграть весьма соблазнительная. Но некоторые выигрывают миллионы рублей, а другие годами играют, получая только скромные призы.
Согласно данным опроса, 33% людей играют, чтобы быстрым способом повысить свое материальное положение, 25% - играют ради настроения, чтобы испытать удачу. Получают или покупают билеты в подарок примерно 19% респондентов. 11% опрошенных - азартные люди и играют по традиции, а 12% участников исследования приобретают билеты ради забавы.
По статистике, только треть жителей столицы выигрывали в лотерею минимальную сумму, остальные билеты не приносят ничего. Последние аналитические исследования показали, что из 8 миллионов билетов выигрыш только в 2,3 млн штуках. И примеры, когда люди реально разбогатели благодаря тиражам, реальны. Только за последние три месяца проведения игр “Национальной Лотереи” в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все победители выиграли 565 млн рублей.