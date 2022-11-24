«Шахтер»: легендарные футболисты из города терриконов и миллиона роз

В те времена поход на стадион был настоящим праздником. Если отцы брали с собой сыновей, то мамы готовились к футболу заранее — стирали лучшие вещи, либо шли покупать новую одежду. Помню, как в старенький «Запорожец» набивалось по 8-10 человек, нас провожали на стадион чуть ли не с оркестром. Рев переполненных трибун, общая неподдельная радость незнакомых до этого людей, сидящие на терриконе болельщики… Все это запомнилось на всю жизнь, а ведь только вживую в силу профессии уже довелось посмотреть больше 2000 матчей самого разного уровня.