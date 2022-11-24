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Спасти «погибшего» в боях разведчика помог сын мэра Алапаевска

Сегодня, 16:22
Фото: 1MI
Руслан Билалов, сын градоначальника Алапаевска Сайгида Билалова, в группе боевых товарищей вынес с места сражений разведчика. Раненого мужчину считали мертвым: он на протяжении 3-х дней лежал на земле под дождем.

Боец оказался в затруднительном положении из-за того, что попал в западню националистов. Там он получил тяжкие раны: сначала по военнослужащим работала артиллерия, позже людей добивали из огнестрельного оружия. Спастись помогли русские бойцы, рассказал военнослужащий журналистам.

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Группа разведки спецназа, в которую входил мобилизованный Руслан Билалов, получила задание. Участникам спецоперации необходимо было эвакуировать «двухсотых». Для этого они на протяжении трех дней шли к месту сражений по полям, покрытым минами, сообщил СМИ Билалов-младший.

Погибших обнаружили в 200 метрах от линии обороны. Руслан и товарищи бежали по открытой территории — в этот момент они были легкой добычей для вражеских пуль. Далее, когда одно из тел укладывали на носилки, «погибший» застонал: оказалось, что он был жив, но не мог даже ползти.

Мы своих не бросаем, — объяснил свой поступок Руслан Билалов изданию Ура.ру.
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Ночью разведчика удалось эвакуировать. Его забрал джип. Сам боец из Алапаевска в данный момент находится на реабилитации. После он планирует вернуться на фронт.

#Анна Варнакина#Военные#Спасение#Мобилизованные#Операция на Украине#Алапаевск#Общество
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