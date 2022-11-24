Спасти «погибшего» в боях разведчика помог сын мэра Алапаевска

Погибших обнаружили в 200 метрах от линии обороны. Руслан и товарищи бежали по открытой территории — в этот момент они были легкой добычей для вражеских пуль. Далее, когда одно из тел укладывали на носилки, «погибший» застонал: оказалось, что он был жив, но не мог даже ползти.