Спасти «погибшего» в боях разведчика помог сын мэра Алапаевска

Боец оказался в затруднительном положении из-за того, что попал в западню националистов. Там он получил тяжкие раны: сначала по военнослужащим работала артиллерия, позже людей добивали из огнестрельного оружия. Спастись помогли русские бойцы, рассказал военнослужащий журналистам.
Группа разведки спецназа, в которую входил мобилизованный Руслан Билалов, получила задание. Участникам спецоперации необходимо было эвакуировать «двухсотых». Для этого они на протяжении трех дней шли к месту сражений по полям, покрытым минами, сообщил СМИ Билалов-младший.
Погибших обнаружили в 200 метрах от линии обороны. Руслан и товарищи бежали по открытой территории — в этот момент они были легкой добычей для вражеских пуль. Далее, когда одно из тел укладывали на носилки, «погибший» застонал: оказалось, что он был жив, но не мог даже ползти.
Мы своих не бросаем, — объяснил свой поступок Руслан Билалов изданию Ура.ру.
Ночью разведчика удалось эвакуировать. Его забрал джип. Сам боец из Алапаевска в данный момент находится на реабилитации. После он планирует вернуться на фронт.