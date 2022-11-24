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Тело погибшего на спецоперации баскетболиста привезут в Артемовский

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
В ходе спецоперации на Украине скончался 28-летний Денис Кузьминых из Артемовского. Дата похорон еще не назначена. Тело погибшего пока не доставлено.

Молодой человек трудился мастером сборочного участка на АМЗ «Вентпром». У него двое детей. В Артемовском многие его знали как спортсмена. Денис был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, баскетболистом команды «Буланаш» и членом Артемовской федерации баскетбола, пишет Е1.

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Информацию о гибели мужчины подтвердил глава Артемовского ГО Константин Трофимов. Он рассказал, что родственникам уже вручено извещение. Денис погиб на территории Луганской народной республики от минно-взрывного ранения.

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По словам Трофимова, семье будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дата похорон не назначена. Она будет известна, когда тело погибшего доставят в город.

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Напомним, накануне в Сухом Логе простились с погибшим 23-летним Игорем Тмухиным. 22 ноября в деревне Починок был похоронен Максим Фадеев.
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Екатеринбург#Артемовский#Погибшие#Спецоперация#Военные
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