Тело погибшего на спецоперации баскетболиста привезут в Артемовский

Молодой человек трудился мастером сборочного участка на АМЗ «Вентпром». У него двое детей. В Артемовском многие его знали как спортсмена. Денис был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, баскетболистом команды «Буланаш» и членом Артемовской федерации баскетбола, пишет Е1.
Информацию о гибели мужчины подтвердил глава Артемовского ГО Константин Трофимов. Он рассказал, что родственникам уже вручено извещение. Денис погиб на территории Луганской народной республики от минно-взрывного ранения.
По словам Трофимова, семье будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент дата похорон не назначена. Она будет известна, когда тело погибшего доставят в город.