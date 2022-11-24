Тело погибшего на спецоперации баскетболиста привезут в Артемовский

Молодой человек трудился мастером сборочного участка на АМЗ «Вентпром». У него двое детей. В Артемовском многие его знали как спортсмена. Денис был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, баскетболистом команды «Буланаш» и членом Артемовской федерации баскетбола, пишет Е1.