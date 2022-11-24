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В аэропорту «загорелся» самолет со 120 пассажирами. Екатеринбург спасла супербольница

Сегодня, 15:13
Фото: 1MI

В аэропорту Кольцово «загорелся» самолет со 120 жителями Екатеринбурга

На территории аэропорта «Кольцово» прошли секретные учения. Самолет «загорелся» из-за сломавшейся стойки шасси, в это время на борту находилось 120 жителей Екатеринбурга. Один из них «пострадал» от черепно-мозговой травмы, другой травмировал скелет.

По легенде, на борту воздушного судна во время жесткой посадки разрушилась одна из стоек шасси. Часть самолета загорелась и пламя перекинулось на кабину. В это время из какого-то города или страны возвращались 120 человек, среди которых — 20 детей.

В аэропорту Екатеринбурга был объявлен высший уровень опасности. Пожарные, врачи и прочие сотрудники экстренных служб были готовы к незамедлительному реагированию. Более того, на месте развернули медицинский супермобиль, который изобрел местный врач. Его предоставил Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области.

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Работу передвижного комплексна наладили всего за 21 минуту. К этому времени установили и оборудование, и раскладные модули, в которых сортировали пациентов и оказывали помощь «тяжелораненым», пишет Е1.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Аэропорт «Кольцово»#Аэропорт#Пассажир#Учения
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