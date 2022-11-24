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В Екатеринбурге начался снос заброшенной больницы в Зеленой Роще

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
Снос заброшенной больницы, расположенной в Зеленой роще в Екатеринбурге, начался. Вечером 23 ноября к территории здания подъехала спецтехника. По словам очевидцев, рабочие расчищали территорию.

В октябре 2021 года члены экспертной комиссии министерства культуры РФ единогласно решили, что больница скорой помощи может быть исключена из реестра объектов культурного наследия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить этот процесс.

По словам главы комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Заксобрания Альберта Абзалова, на месте бывшего здания будет построен онкоцентр мирового уровня, а прилегающий к территории парк планируется благоустроить, пишет 66.ру.

Свердловские власти решили реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще
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#Ирина Кирилова#Город#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Снос#Здание
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