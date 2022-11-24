В Екатеринбурге начался снос заброшенной больницы в Зеленой Роще

В октябре 2021 года члены экспертной комиссии министерства культуры РФ единогласно решили, что больница скорой помощи может быть исключена из реестра объектов культурного наследия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить этот процесс.

По словам главы комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Заксобрания Альберта Абзалова, на месте бывшего здания будет построен онкоцентр мирового уровня, а прилегающий к территории парк планируется благоустроить, пишет 66.ру.