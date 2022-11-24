В Нижнем Тагиле вандалы изломали качели в парках на Гальянке

На фотографиях, опубликованных управлением городским хозяйством Нижнего Тагила, качель-балансир выломана с постамента. На другой качели вандалы оторвали цепи, а от металлического тренажера неизвестные отломали сиденье.
От рук злоумышленников пострадали объекты не только в парках на Гальянке: на Гвардейском бульваре на Тагилстрое потребовался ремонт элементов детской площадки.
В управлении горхозяством журналисту TagilCity.ru рассказали, что вандалы орудуют в парках и скверах Нижнего Тагила постоянно, и сотрудникам приходится все ремонтировать.
Обычно вандалы портят имущество втихаря, и лица под камеры видеонаблюдения они не подставляют. А приставить полицейского к каждой качели, к каждой скамейке — это нереально. Речь идет больше о воспитании и культуре жителей Нижнего Тагила, — рассказала главный специалист сектора благоустройства управления горхозяйством Нижнего Тагила Алена Ковязина.
Она отметила, что в парке «Народном» прошлой зимой неизвестные отодрали карусель и выкинули ее в центр реки. Подрядчикам пришлось доставать ее из ледяной воды в рыболовных сапогах, сушить и ремонтировать.
Мы реально смотрим на вещи, стараемся исправно и добросовестно выполнять работу и прикладывать максимум усилий для восстановления благоустройства. На этот раз заявления в полицию написано не было. В правоохранительные органы обычно мы обращаемся в случаях воровства городского имущества, — пояснила собеседница.
Также она сообщила, что по факту актов вандализма в парках и скверах можно обращаться в управление городского хозяйства Нижнего Тагила.