TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле вандалы изломали качели в парках на Гальянке

Сегодня, 13:20
Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила
Вандалы вновь порезвились в парках Нижнего Тагила. На этот раз пострадали качели и тренажеры в Экопарке на Муринских прудах, а также в парке Победы на Гальянке.

На фотографиях, опубликованных управлением городским хозяйством Нижнего Тагила, качель-балансир выломана с постамента. На другой качели вандалы оторвали цепи, а от металлического тренажера неизвестные отломали сиденье.

От рук злоумышленников пострадали объекты не только в парках на Гальянке: на Гвардейском бульваре на Тагилстрое потребовался ремонт элементов детской площадки.

Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила

В управлении горхозяством журналисту TagilCity.ru рассказали, что вандалы орудуют в парках и скверах Нижнего Тагила постоянно, и сотрудникам приходится все ремонтировать.

Обычно вандалы портят имущество втихаря, и лица под камеры видеонаблюдения они не подставляют. А приставить полицейского к каждой качели, к каждой скамейке — это нереально. Речь идет больше о воспитании и культуре жителей Нижнего Тагила, — рассказала главный специалист сектора благоустройства управления горхозяйством Нижнего Тагила Алена Ковязина. 
Ловить вандалов с помощью камер начнут в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Она отметила, что в парке «Народном» прошлой зимой неизвестные отодрали карусель и выкинули ее в центр реки. Подрядчикам пришлось доставать ее из ледяной воды в рыболовных сапогах, сушить и ремонтировать.

Мы реально смотрим на вещи, стараемся исправно и добросовестно выполнять работу и  прикладывать максимум усилий для восстановления благоустройства. На этот раз заявления в полицию написано не было. В правоохранительные органы обычно мы обращаемся в случаях воровства городского имущества, — пояснила собеседница.

Также она сообщила, что по факту актов вандализма в парках и скверах можно обращаться в управление городского хозяйства Нижнего Тагила.

Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле вандалы обливают кислотой и режут колёса автомобиляВандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский прудЧерез 4 дня после открытия парк Металлургов в Нижнем Тагиле испортили вандалы
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вандалы#Гальянка#Муринские пруды#Качели
Подпишитесь
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Сегодня, 08:45
Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
Сегодня, 08:00
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Вчера, 14:30
Омбудсмен Свердловской области: «Поберегите ребят, не звоните в окопы»
Сегодня, 06:46
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Вчера, 10:39
Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию «молочки» и мяса в Свердловской области
Сегодня, 01:31