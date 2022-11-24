В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора»

Что касается финансирования, то, по словам депутатов Нижнего Тагила, ситуация с ним улучшилась с прошлого года, появились дополнительные возможности. Так, ранее бюджет на инициативные проекты формировался из средств города и жителей. Сейчас 50% выделяет область, 25% — город, 15% — спонсор и 10% жители.