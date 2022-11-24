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В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора»

Сегодня, 10:05
Фото: TagilCity.ru

Спорткомплекс «Аврора» за 2 млн планируют построить в поселке под Нижним Тагилом

Инициативная группа поселка Уралец под Нижним Тагилом проведет собрание по этому поводу 25 ноября в 16:00. На повестке дня — создание на территории поселка спортивного комплекса «Аврора» стоимостью более 2 миллионов рублей.

На заседании городской думы депутаты единогласно поддержали жителей Уральца. По их мнению, этот проект может стать хорошим примером реализации общественных инициатив. 

Территория здорового отдыха «Аврора», о которой идет речь, станет местом отдыха для детей и взрослых. Там построят спортивный комплекс, установят качели, беседки. 

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Это уже второй заход представителей. В прошлом году у них не получилось сформировать свой бюджет. Надо отдать должное, они на этом не остановились, воспользовались еще одной возможностью. Считаю, что это такая инициатива, которую нужно поддержать. Можно взять за основу для дальнейшего тиражирования, — отметил депутат Дмитрий Скоропупов, председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям.
На фото депутат Дмитрий Скоропупов
Фото: TagilCity.ru

Что касается финансирования, то, по словам депутатов Нижнего Тагила, ситуация с ним улучшилась с прошлого года, появились дополнительные возможности. Так, ранее бюджет на инициативные проекты формировался из средств города и жителей. Сейчас 50% выделяет область, 25% — город, 15% — спонсор и 10% жители.

На воплощение проекта понадобится 2 миллиона рублей. В случае одобрения, из бюджета Нижнего Тагила выделят 500 000 рублей, из областного — 1 000 000 рублей. Еще 300 000 рублей — спонсор, а 200 000 рублей добавят жители.

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