В России тысячи тонн медицинских отходов уничтожаются бесконтрольно

Так, в ХМАО-Югре обеззараживание проходит в медучреждениях. Только после этой процедуры отходы могут вывозиться с их территорий. В Свердловской области методические рекомендации (МР 3.1.6.001-2010) были утверждены еще в 2010 году. С тех пор ответственность за обеззараживание и дальнейший оборот несут фирмы, которые вывозят отходы.